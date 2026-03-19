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好殺！賓士CLA入門款降價至187萬元 銷量拼3倍成長

2026/03/19 18:24

台灣賓士總裁賴恩凱表示，全新CLA以極具競爭力的187萬元起搶市，預估全新的CLA銷量將較過往成長3倍。（記者楊雅民攝）台灣賓士總裁賴恩凱表示，全新CLA以極具競爭力的187萬元起搶市，預估全新的CLA銷量將較過往成長3倍。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣賓士（Mercedes-Benz） 今天宣布導入全新的CLA登台，這是賓士首款以「軟體定義車輛（Software-Defined Vehicle, SDV）」架構打造的量產車型，台灣將採油電同價策略，入門的車型建議售價下殺至187萬元，本月將開始交車。

全新的CLA一口氣引進兩款純電車型和燃油車型，純電車型CLA 200 with EQ Technology建議售價187萬起、CLA 250+ with EQ Technology建議售價220萬起；燃油車型CLA 180建議售價192萬起、CLA 220建議售價 225 萬起，受惠於燃油車型有5萬元貨物稅減徵，故油電同價。

CLA 250+純電車型續航里程最長可達792公里，可支援320 kW DC 快充功率，約10分鐘可補充超過 325公里續航里程（WLTP），並可透過 MBUX 4.0 結合 Google Maps 的智能里程預估功能，智慧規劃最佳行程與充電策略。

除純電車型外，全新CLA亦提供結合內燃機與電能優勢的48V輕油電混合動力系統，台灣市場導入 CLA180與CLA 220，同樣基於 MMA 平台打造，在數位架構、座艙科技與安全系統配置上與純電版本維持一致水準。

台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱 （Mark Raine） 表示，全新 CLA 以極具競爭力的187萬元起與零頭款入主方案，展現為台灣客戶提供極致豪華體驗的決心，我們的目標非常明確，全新CLA銷量將較過往成長3倍，並成為推動2026年整體成長的重要動能。

全新CLA象徵賓士對未來移動的全面重構，CLA 為賓士第一款真正以軟體定義車輛概念打造的車型。透過Chip-to-Cloud 架構，車輛可藉由OTA（Over-the-Air） 無線更新持續進化，更新範圍更延伸至駕駛輔助系統本身。

建立在 MB.OS的軟體架構之上，賓士進一步將先進駕駛輔助與安全科技整合於MB.DRIVE系統之中，並與NVIDIA展開高效能運算合作，提升多變交通情境中的判斷能力，展現以軟體為核心的智慧安全架構。

全新導入的MBUX Surround Navigation結合3D 環景顯示與 AI 智能分析，讓駕駛更直覺理解車輛如何感知周遭環境；結合 5G 高速連網與 Microsoft Teams應用程式，進一步拓展娛樂、即時連線與數位工作需求，MBUX Virtual Assistant 亦可協助處理導航、行程規劃與即時資訊需求。

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