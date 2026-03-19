外籍家庭幫傭新制上路 勞動部：優先協助弱勢與特殊需求家庭

勞動部政務次長李健鴻（左2）、衛福部政務次長呂建德（右2）、勞動部勞動力發展署署長黃齡玉（左1）、衛福部社會及家庭署副署長張美美（右1）說明「外籍家庭幫傭新制」（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部「外籍家庭幫傭新制」即將在4月13日開放民眾申請，但外界質疑聲浪不減，勞動部今日強調，開放「1孩家庭」即可申請家庭幫傭，是因應我國家庭結構轉變與雙薪家庭日益增加，期望讓育兒家庭可以兼顧工作與育兒，期望藉此為育兒家庭減壓，讓育兒家庭的父母安心工作、續留職場。

勞動部指出，隨著雙薪家庭比例提高，不少家長在工作、家務與育兒之間承受相當壓力，特別是需要照顧幼兒或家有罕見疾病、身心障礙或發展遲緩兒童等特殊需求的家庭，更需要支持。勞動部推出的「外籍家庭幫傭新制」，調整外籍幫傭申請資格門檻，每個育兒家庭只要有1名未滿12歲兒童即可申請，至多申請1名外籍幫傭，讓更多家庭能在家務協助方面獲得支持。

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勞動部強調，外籍家庭幫傭制度是在既有托育、家事服務與社會支持資源外，提供育兒家庭多一種協助家務的選擇。外籍家庭幫傭的角色為輔助性家務幫手，主要協助家庭處理日常家務工作，並非保母或其他專業照顧人員，不會取代專業托育與照顧服務體系。

為順利推動新制、協助弱勢及特殊需求家庭，勞動部同時規劃3大配套措施，第1、透過減收就業安定費、簡化行政審查作業，優先協助具急迫照顧需求的弱勢及特殊需求家庭，取得外籍家庭幫傭許可，減輕弱勢及特殊需求育兒家庭負擔。其次，為了確保外籍家庭幫傭的家務工作品質，勞動部將與衛福部合作，規劃幫傭需先經過相關家務基本訓練，及提供照顧基本知能培訓；另外為協助家庭照顧年幼子女，衛福部也將擴大推動育兒指導員到宅指導服務技巧，協助家長提升照顧技巧，擴大整體效益。

第3、為兼顧本國勞工權益，同步推動多項配套措施，包括擴大育兒指導員工作機會、強化托育與家事服務媒合平台功能，並提供本國勞工就業與技能協助，如推動專案就業媒合、就業獎勵措施，以及協助勞工提升專業工作技能，並提供職業訓練生活津貼等支持方案，以擴大本國相關從業人員的就業機會與提升勞動權益。

勞動部表示，將儘速完成相關法規修正、申請書表調整、資訊系統更新及各項配套措施整備，以順利推動新制，讓有需求的家庭，可以自4月13日起，在完成國內求才後，開放受理申請外籍幫傭招募許可。

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