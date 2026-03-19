紅火案遭疑供詞不一 辜仲諒曝理由：為了回台灣

辜仲諒今天為纏訟20年的「紅火案」開庭。（記者楊心慧攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕前中信金控副董事長辜仲諒被控操縱股價、插旗兆豐金，涉「紅火案」，已纏訟19年，一審重判9年，高院更二審、更三審均改判辜無罪，但最高法院將辜涉銀行法特別背信罪、刑法背信罪的部分撤銷發回高院更四審。更四審今開庭審理，法官質疑為何辜仲諒針對紅火公司獲利與偵查中說詞不一？辜則表示，當時他在日本，為了想盡快回到台灣，才會編了這話。

台北地檢署起訴認定，2004年紅火案欲插旗兆豐金，辜仲諒與張明田、林祥曦等主管，利用紙上公司「紅火」購入連結兆豐金股票的結構債，並間接操縱兆豐金股價，獲取不法利益3047萬多美元，約10億台幣，損害中信金利益，涉犯銀行法特別背信罪、證交法特別背信罪、內線交易、刑法背信罪等。

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一審至更一審分別判辜9年、9年8月、3年6月，高院更二審改判辜無罪，經最高法院發回更三審，仍判無罪。

高院更三審認定，紅火公司贖回結構債產生的差額獲利，並非中信銀的損害，未涉銀行法背信等罪，而中信金大量買進兆豐金股票，是基於轉投資購股的正當動機及合理商業目的，未觸犯證交法間接操縱股價、洗錢等罪，撤銷改判無罪。高檢署不服上訴，最高法院將辜等人被控銀行法特別背信罪、刑法背信罪撤銷發回高院更四審審理。

高院更四審今開庭，辜仲諒的律師傅祖聲主張，辜仲諒當時被起訴8個罪名，僅剩銀行法特別背信罪，其他都無罪確定，不該到更四審還在重新討論其他無罪的部分。

法官詢問辜仲諒，何時知道紅火公司有獲利？辜仲諒表示，他一直不知道是否有獲利，當時很相信陳俊哲，問陳都說沒問題，自己並未多想，直到有次他在日本聽說父親辜濂松找傅祖聲律師去香港查紅火公司，他才知道狀況。

傅祖聲表示，金管會於2006年10月要求中信的大股東須賠償這筆獲利，才知道有這筆錢，辜濂松才叫他查，但他問陳俊哲卻避而不答，甚至避不見面。

法官質疑，過去辜仲諒曾在偵查中稱陳俊哲有說過紅火公司獲利高達新台幣10億元，為何與現在所稱不同？辜仲諒說明，當時他在日本，為了想回來台灣，所以向跑到日本的特偵組編了這話，只記得特偵組當時對紅火案沒興趣，是想追回扁案的3億元，為了盡快回台灣，他才會在偵查時如此說。

辜仲諒也強調，陳俊哲說話反反覆覆，許多事情他後來去查才發現不是真實的狀況，他當時就陳俊哲說的一些狀況與特偵組說，所以他也並非杜撰。

針對證據是否爭執的部分，法官給予一個月的時間讓辜仲諒及律師提出書狀。法官諭知，將於5月14日下午14時30分續行準備程序，並笑說經典賽打完了應該有空出庭。

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