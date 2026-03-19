台積電上榜！外媒點名「現在就買這3檔」 十年後會感謝自己

外媒指，現在買入台積電等3檔，十年後很可能會感謝自己。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》指出，根據半導體產業協會（SIA）數據，2025年全球晶片銷售年增25.6%，達到7910億美元。隨著AI支出上升，今年可能突破1兆美元。雖然短期內成長可能達到高峰，但隨著創新持續推進，以及AI必然從資料中心延伸至個人裝置、機器人、自駕車等領域，長期成長可期。令人驚訝的是，有3家半導體公司主導整個產業。它們雖低調運作，卻掌控晶片設計與製造的重要環節。現在買入它們的投資者，十年後很可能會感謝自己。

1.台積電（TSMC）

大多數晶片公司並不自己生產晶片，而是外包給晶圓代工廠。台積電是全球領導者，據估計占全球代工收入72%。它與輝達合作開發的Hopper與Blackwell平台，讓其市場占有率逐年提升。

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台積電也正在生產輝達即將推出的Vera Rubin晶片，以及Meta Platforms宣布開發的AI晶片。憑藉尖端製程與高產能，台積電的領先地位短期內不太可能被撼動。對客戶而言，生產延誤或中斷幾乎不可接受，這使台積電的技術價值如黃金般珍貴。華爾街分析師預測，台積電長期盈餘年增率約30%。AI無疑是未來十年的主要成長動力，對台積電股票與股東而言非常有利。

2.ASML

晶片製造極為複雜，所使用的設備甚至比晶片本身更先進。ASML Holding向台積電及其他晶圓廠銷售設備與系統。ASML是全球唯一提供極紫外光（EUV）曝光機的公司，這是先進晶片製造的關鍵技術。

隨著晶片朝向更高效能與低能耗發展，EUV市場預計至2030年將以每年17%以上的速度成長。高階晶片製造越多，對EUV曝光機需求也越高。

投資一個壟斷企業的機會並不常見。雖然EUV曝光機不是ASML的全部業務，但它為公司整體成長提供了穩定基礎。分析師估計，ASML長期盈餘年增率約20%，十年內有望帶來可觀投資回報。

3.安謀（Arm Holdings）

每顆處理器晶片都依賴指令集架構（ISA），這是晶片運作的核心語言。Arm Holdings開發專有ISA，並授權給晶片設計公司使用。至今，全球已出貨超過3250億顆Arm晶片，廣泛應用於智慧型手機、資料中心、車用電子及各類電子產品。

考慮到其龐大的晶片與開發者基礎，Arm幾乎不可能被競爭對手取代。Arm全球市場占有率已從2022年的42% 提升至50%，在AI領域仍有大量成長空間。

華爾街分析師估計，Arm長期盈餘年增率約32%。雖然目前市盈率高達154倍，價格看似昂貴，但考量其成長性，Arm 有望在十年內價值持續上升。此外，投資者也可趁股價下跌時加碼布局。

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