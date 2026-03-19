台普威取得日本80MWh儲能訂單 加速推進海外布局

雲豹能源旗下台普威攜手日本子公司Reens聯合參展2026年日本國際智慧能源週。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）旗下子公司台普威能源（Recharge Power）宣布取得80MWh儲能設備訂單，買方為日本蓄電所投資業者光陽エネルギー株式会社，該案將由台普威攜手旗下日本子公司Reens共同執行，結合系統整合與在地建置優勢，協助客戶專案順利完成併網，並預計今年7月起分批供貨，為台普威日本市場布局再添成長動能。

台普威3月17日至19日攜手日本子公司Reens聯合參展2026年日本國際智慧能源週（World Smart Energy Week），此次為台普威第二度參展，日本電力市場對儲能系統的穩定度、調度能力與即時反應要求極高，目前台普威在日本已有5座儲能案場（各8MWh）陸續併網，其中兩座已通過能力測試並投入電力交易市場，驗證台灣儲能技術於國際市場的競爭實力。

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他進一步指出，台普威今年預計在日本完成38MW／152MWh儲能建置併網，並持續推動高壓與特高壓儲能案場開發，同時，攜手日本合作夥伴GREEN ENERGY，規劃於2027年前開發20座高壓及2座特高壓儲能案場，目標將日本整體儲能規模提升至262MW。

雲豹能源副總譚宇軒表示，台普威持續強化儲能系統整合與工程建置能力，並已於日本多個電力轄區累積實績，未來將在既有基礎上拓展亞洲及澳洲市場，透過在地合作與整合輸出模式，提升台灣儲能解決方案的國際競爭力，並規劃於今年第二季登錄興櫃。

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