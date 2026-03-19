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伊朗轟炸能源設施油價大爆衝 每桶飆破119美元

2026/03/19 18:01

伊朗再度攻擊阿聯，導致富查伊哈港出口碼頭發生大火，原油裝載作業出現部分中斷。（美聯社）伊朗再度攻擊阿聯，導致富查伊哈港出口碼頭發生大火，原油裝載作業出現部分中斷。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕，由於中東關鍵能源基礎設施遭到攻擊，加劇外界對全球供應短缺的擔憂，石油和天然氣價格大幅上漲。國際基準布蘭特原油5月交割的原油期貨價格週四（19日）上漲近11%，至每桶119.11美元。

路透報導，自週三（18日）以來，伊朗的空襲對卡達世界上最大的天然氣廠造成廣泛的破壞，襲擊沙烏地阿拉伯一家煉油廠，迫使阿拉伯聯合大公國（阿聯）關閉天然氣設施，並在科威特的兩家煉油廠引發火災。

報導指，德黑蘭對以色列襲擊其天然氣設施的報復行動，標誌著這場持續近三週的戰爭進一步升級。

CNBC指出，由於中東關鍵能源基礎設施遭到攻擊，加劇外界對全球供應短缺的擔憂，石油和天然氣價格走揚，基準布蘭特原油5月交割期貨價格週四上漲近 11%，至每桶 119.11 美元；美國西德州原油（WTI）期貨則上漲 3%，至每桶 99.29 美元。

天然氣價格也大幅上漲。作為歐洲天然氣交易基準的荷蘭天然氣交易中心（TTF）近月合約價格上漲24%，至每兆瓦時68.22歐元。

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