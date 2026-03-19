第二戶房貸成數調升1成 房產業：只能算是「微」鬆綁

央行第七波信用管制衝擊，去年全國移轉量創9年新低、不動產業營業額減少3500億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行鬆綁了！第二戶房貸成數放寬，從5成調升至6成，房產業者認為，此次央行算是「微」鬆綁，不至於讓房市買氣立即大幅提升，但至少由過往的極度緊縮逐漸走向鬆綁跡象。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，央行有聽取民意，顯示政府在防堵投機的同時，已注意到城鄉差異或家庭剛性需求的金融便利性。而第二戶貸款成數從5成調升至6成，對於正值換屋的民眾來說，可減少約1成的自備款壓力，避免因資金卡死而導致違約風險或換屋困局。

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不過，楊玉全建議，第二戶調升新制在明（20日）實施後，針對「已簽約但未撥款」的個案，應有明確的銜接標準，確保民眾能即時適用新制 ，尤其房貸總量管制若未同步配套，第二戶仍可能面臨「看得到額度、排不到貸款」的困境。

房產業者指出，央行第七波選擇性信用管制自2023年9月19日上路至今，房市買氣大幅萎縮，去年全國買賣移轉棟數僅26.13萬棟、年減幅高達25.45%，更寫下9年新低，而根據財政部統計，2025年不動產業總營業額約2.1兆元，相較2024年減少3500億元、年減14.5%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，目前房市挑戰仍多，尤其房貸管制一旦太早鬆綁，在台股暢旺造成資金充沛、以及中東戰火等通膨預期之下，若全面放寬後，資金大舉進入房市可能又會掀起一波房價上漲風暴。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，美國聯準會降息延後、縮表啟動在即，資金退潮已成定局，台灣央行則以利率連8凍與信用管制維持表面穩定，讓房市呈現「不崩、不漲」格局，但實際上已陷入停滯。

至於第二戶成數調升是否對房市有激勵作用，海悅國際總經理王俊傑表示，此次是一種政府的宣示動作，透露有在關注房市動態，不過，對於整體房市幫助有限，尤其現在資金關注焦點都在股市。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，央行此次鬆綁第二屋貸款成數確令人意外，主因係換屋族受限貸令衝擊最大，且成屋房價下跌、新建案漲幅收斂。此次鬆綁將讓房市暫時喘一口氣，至於房市買氣和信心能否回復，今年329檔期市況將是重要觀察指標。

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