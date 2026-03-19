王品集團引進60頭日本國產牛 火鍋事業年營收拼50億元

王品（2727）集團今天宣布獨家引進60頭日本國產牛。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團今天宣布獨家引進60頭日本國產牛、並採全頭進口，搶先於「聚」火鍋開賣，王品表示，火鍋類事業群去年營收達34億元，今年在多個鍋物品牌新開店帶動下，全年營收可望攀升至50億元。

王品表示，2025年日本再度蟬聯台灣最愛旅遊國家第一名，日本和牛更令台灣老饕難以抗拒，2025年台灣進口的日本和牛超過8000公噸日本和牛，5年成長155%。

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看好日本牛肉銷量持續成長，王品集團獨家引進60頭日本伊藤火腿十和田工廠生產的國產牛，產量稀少，僅有百分之一作為外銷，國產牛油花像大理石紋路般細膩，讓消費者完整體驗國產牛不同部位的風味。

即日起至4月30日，王品旗下「聚」火鍋搶先開賣日本國產牛，採用前胸肉、腿肉部位，推出日本國產牛雪花、日本國產牛霜降和究極日本國產牛雙人特盛3款套餐，售價788元起。

王品集團旗下火鍋品牌已有「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「石二鍋」等，今年展店重心集中於「聚」、「青花驕」與「和牛涮」3大品牌，總共會開出20家新店。

其中，「聚」預計由29店拓展至43店，並透過改裝導入半自助餐模式，帶動同店營收成長達12%；「青花驕」將由14店拓增至17店；「和牛涮」則由16店增加至19店。

平價的「石二鍋」今年計劃新開16家門市，12mini則持續進行菜色調整與優化，以強化品牌競爭力，預估在新開店挹注下，今年火鍋事業群年營收將成長至50億元。

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