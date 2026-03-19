新光保全發布全新形象影片 安心大使「咪保」首度亮相

新光保全安心大使「咪保」首度亮相。（新保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕深耕台灣安全服務市場46年的新光保全（9925），於2026智慧城市展正式發布全新品牌形象影片《光之呼吸》，並同步推出品牌安心大使「咪保」。透過全新品牌溝通，新光保全展現從傳統安全服務邁向智慧生活整合解決方案的轉型成果，並進一步強化品牌與消費者之間的情感連結。

新光保全表示，《光之呼吸》以「守護如呼吸般自然存在」為核心概念，重新詮釋安全服務的價值。影片以溫暖敘事串聯不同生活場景，呈現新光保全在居家、商業與城市空間中的多元應用，強調安全不只是防護機制，更是一種融入日常、讓人安心的存在。

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首度亮相的品牌安心大使「咪保」，則是在品牌轉型中的重要象徵。以貓的特質為靈感，咪保展現出獨立、自信且與人保持適當距離的特性，呼應新光保全所強調的「剛剛好的守護」不過度打擾，卻始終在側。

新保指出，面對快速變動的生活型態與多元安全需求，品牌正從過去以「防護」為核心，進一步延伸至「安心體驗」與「生活陪伴」。此次透過《光之呼吸》與咪保的推出，希望打破外界對安全服務產業的既定印象，讓科技的理性能力與人性的溫暖關懷能夠同時被看見。

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