新光保全深耕智慧金融 成金融業好幫手

新光保全推出「ATM防詐AI辨識系統」，若偵測到臉部遭遮蔽，ATM自動啟動AI影像辨視。（新保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕隨著金融服務數位化與無現金交易普及，金融機構對於資安防護與營運效率的要求持續提升，新光保全（9925）積極布局智慧金融應用，透過人工智慧（AI）與數據分析技術，推動安全服務由傳統的被動監控升級為「主動式風險管理」，提供更即時且精準的智慧安全解決方案。

在金融場域中，新光保全導入AI影像辨識與行為分析技術，大幅強化風險即時辨識能力。例如，針對ATM操作異常（長時間逗留、異常遮掩）、營業空間非授權進入等情境，系統可於第一時間進行判斷並主動推播預警，有效提升防詐能力與場域安全水準，協助金融機構強化資產與客戶資料保護。

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此外，新光保全透過數據分析技術，協助金融機構進行客流熱點分析與無人化服務空間管理，優化服務流程與場域運作效率，使安全服務從單一防護功能，進一步轉化為支援整體營運運作的重要一環。在解決方案整合方面，結合旗下子公司新誼整合的專業能力，透過監控系統、門禁管理及自動化設備的整合應用，打造更完整的智慧金融場域。藉由軟硬體整合與客製化設計，提升系統穩定性與應用彈性。

為協助金融機構建立更具韌性的營運環境，新光保全持續推動「SKS SPACES次世代韌性保全系統」，整合影像辨識與智慧維運技術，提供更全面的場域管理與安全防護機制。新光保全業務長林賢忠表示：「傳統的被動監控已無法應付現今複雜的金融安全挑戰。我們透過SKS SPACES整合AI與邊緣運算，這不僅是防範未然，更是協助金融機構優化營運效率的強大後盾。」

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