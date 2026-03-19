經部：氦氣多元進口 不至於斷鏈

伊朗戰事延燒，各界擔憂國內半導體氦氣斷鏈。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部次長何晉滄今表示，國內半導體產業議價能力強，且業者具備多元採購管道，不致受到單一地區局勢影響，即使伊朗戰事延長，氦氣供應也「絕對沒有問題」。

國民黨籍立委謝衣鳳今在立法院經濟委員會上關切一旦中東戰事衝突拉長至半年以上，國內半導體產業所需的氦氣是否有斷鏈風險。

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何晉滄表示，全球約三分之一氦氣供應來自卡達，但國內目前氦氣來源多元，主要由國內三大工業氣體供應商負責調度，包括聯華氣體、三福氣體等，經濟部已與業者確認供應無虞。

何晉滄指出，國內氦氣主要來源國包括美國，在現有供應鏈合作架構下可穩定供應無虞，不會斷氣，即使中東衝突延長至半年以上，對台灣半導體供應鏈也絕對沒有影響，供應「絕對沒有問題」，因為台灣議價能力很高。

氦氣是天然氣開採過程中的副產品，廣泛應用於半導體製造、焊接保護及氣球填充等用途。

經濟部日前說明，氦氣在半導體製程中作為鍍膜載氣及冷卻使用，國內半導體大廠製程設備多具備循環回收系統，氦氣可重複使用，因此製程可降低氦氣新料的依賴，並不影響半導體產業的正常運作。

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