利率連8凍！央行上修今年經濟成長率至7.28％、通膨率未超過2％

中央銀行今日召開理監事會，利率「連8凍」，並上修今年經濟成長至7.28%。圖為央行總裁楊金龍。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日召開理監事會，一如市場預期，利率「連8凍」，續維持在2%水準，並上修今年經濟成長至7.28%，且考量中東戰事爆發，油價上漲，央行同步將消費者物價指數（CPI）與核心CPI年增率也上調至1.8%與1.75%。

央行指出，近期中東戰事爆發，國際油價高漲，恐助長通膨與抑制全球需求。國際機構下修今年全球經濟成長率預測值，並上修全球通膨率預測值。

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不過，台灣今年初以來，受惠AI等新興科技應用商機持續熱絡，出口暢旺，民間投資維持成長；消費者信心回升，激勵民眾消費動能。勞動市場方面，近月就業人數續增，失業率續降，薪資溫和成長。

預期今年，新興科技應用商機持續拓展，將續帶動台灣出口穩健成長，並挹注民間投資動能，而民間消費成長亦可望增溫，上修今年台灣經濟成長率預測值為7.28%。

今年1至2月消費者物價指數（CPI）平均年增率為1.23%，不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為1.93%，顯示當前通膨仍屬溫和。

展望今年，部分商品因減免徵貨物稅之降價效果持續，以及服務類價格可望維持緩降趨勢，惟近期中東戰事推升國際原油等大宗商品價格，在考量政府能源價格平穩機制下，央行上修今年CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.80%、1.75%。國際地緣政治風險及天候因素，可能影響未來國內通膨趨勢。

綜合國內外經濟金融情勢，考量今年國內通膨展望仍屬溫和，以及預期國內經濟穩健成長；為審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，及中東戰事與美國經貿政策對國內物價與經濟可能之影響，理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

未來將密切關注地緣政治風險、美國經貿政策衝擊、主要經濟體貨幣政策調整步調、AI產業鏈發展，以及極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。

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