合庫金控前2月獲利年成長3成 今年股利優於去年

合庫金控前2月獲利年成長3成。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金控（5880）今日舉行線上法人說明會，受惠整體營運動能提升，去年全年獲利首度突破200億元大關、創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）達1.36元。公司表示，去年每股配發現金股利0.7元、股票股利0.3元，配發率接近8成，在獲利持續成長下，今年現金股利可望提高，股票股利則維持與去年相當水準。

此外，合庫金也公布自結今年前2月獲利達38.57億元，年增逾3成，顯示營運延續成長動能。

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針對市場關注的中東情勢，合庫金指出，目前集團對中東地區曝險約469億元，其中授信與投資比重約為4比6，授信主要集中於金融業，投資標的以主權債為主，整體風險仍屬可控範圍，後續將持續關注地緣政治發展並強化風險控管機制。

在房市展望方面，合庫銀表示，今年房市仍受政策調控及市場觀望氣氛影響，交易量持續收斂，但自住需求仍具支撐，整體市場維持穩定，預估全年將呈現「量縮價緩」格局。截至今年2月底，房貸餘額約8800億元，土建融餘額約1600億元。

今年持續管控《銀行法》72-2水位，因此無定訂目標，但仍是針對優良建商及利率條件良好的都更危老案件為承做對象。截至去年底，合庫《銀行法》72-2 比率約27.9%，不動產集中度約36%。

對於近期市場關注「土方之亂」可能對土建融業務帶來影響，合庫銀指出，目前評估影響仍屬有限，整體案件推動大致維持正常進度。現階段多數工程案仍依既定時程推進，僅部分案件在開工與動工節奏上略有調整，尚未出現明顯停滯情形。

同時，銀行也觀察到，建商申請貸款展延或資金協助的情況並未明顯增加，整體風險仍在可控範圍內。

在總體經濟方面，合庫首席經濟學家徐千婷指出，在2月底中東衝突爆發前，國際貨幣基金（IMF）原預估今年全球經濟成長率為3.3%，與去年持平；但隨戰事升溫，預期後續IMF及經濟合作暨發展組織（OECD）可能上修通膨預測、並下修經濟成長展望。

至於台灣經濟，主計總處日前上調今年經濟成長率至逾7%，原預估消費者物價指數（CPI）年增率為1.6%。不過，若中東戰事推升油價，國際油價每上漲10%，約將帶動CPI上升0.25個百分點，且這僅為第一波影響，後續仍須視戰事持續時間而定。而政府透過減徵貨物稅、油價平穩機制及民生物資價格監控等措施抑制物價，預估全年CPI年增率仍可望控制在2%以內。

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