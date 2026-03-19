金寶上下半年五五波 高毛利專案帶動營運轉強

金寶預估2026年第二季起表現轉趨樂觀。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子製造服務（EMS）供應商金寶（2312）看好2026年營運動能逐步回溫，總經理陳威昌今天在線上法說會指出，儘管年初受客戶交易模式調整影響，營收認列出現波動，但在產品組合優化與高毛利專案陸續量產帶動下，整體營運結構持續改善，全年營收分布維持上下半年「五五波」，第二季起表現轉趨樂觀。

陳威昌表示，今年前2月營收年減，主因為部分儲存裝置大客戶將原本「buy and sell」模式改為客供料，影響營收認列方式，但實際獲利結構並未受到衝擊。隨著訂單逐步回穩，加上第二季需求能見度已達高水準，預期營運動能將逐步回升，全年仍維持過往上下半年均衡的出貨節奏。

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從產品結構來看，金寶持續朝高附加價值領域布局，帶動整體毛利率穩步改善。陳威昌強調，近年持續篩選產品組合，並導入多項高毛利專案，目前已陸續進入量產階段，涵蓋伺服器、充電樁、SSD儲存裝置及行動攝影機等產品線，成為支撐營運的重要動能。

在電源產品方面，金寶與關係企業康舒（6282）深化合作，積極布局電源供應器（PSU）、備援電源（BBU）及低壓直流電（LVDC）等產品，並進一步延伸至高壓直流電（HVDC）方案，鎖定下一代AI伺服器電源架構。相關產品已進入樣品測試階段，未來將配合客戶新平台導入時程，逐步貢獻營收，成為中長期成長關鍵。

產能布局方面，金寶持續推動全球製造重組，強化區域供應能力。泰國廠將成為核心據點，除既有產品外，亦導入伺服器、電源與車用電子等新項目，並規劃由L2製造逐步提升至L10整機組裝能力；菲律賓則在既有基礎上擴充網通產品產線，並協助合作夥伴擴產；美國與墨西哥據點則分別因應在地生產需求與北美供應鏈布局，擴大充電樁、網通及車用電子等產品。

面對外部環境變化，陳威昌說，關稅與全球最低稅負制等政策仍將持續影響產業發展，公司已透過提前備料、庫存控管及動態避險等機制，降低營運波動風險。同時，記憶體市場供應仍趨緊，預期價格續揚，公司儲存裝置訂單能見度看到上半年無虞，下半年也會持續掌握供應狀況，確保出貨穩定。

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