LINE Pay股價跌至上市來新低 不辦庫藏股改以｢這招｣因應

LINE Pay今（19）日舉辦法人說明會，由LINE Pay董事長丁雄注（中）主持。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國內行動支付龍頭LINE Pay（7722）去年營收續創新高，但稅後獲利衰退，近期股價表現疲弱，今日大盤重挫，LINE Pay股價續跌，以330元作收，創上市以來新低。LINE Pay今日舉行法人說明會，法人關注因股價遭低估，是否規劃實施庫藏股，對此，LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay股票流動性較低，買回庫藏股更不利提升流動性，因此，董事會已通過2025年除了配發現金股利外，也同步發放股票股利，希望藉由發行新股增加市場流通股票，以提升股票的流動性。

LINE Pay 2025年全年交易量突破8680億元，全年營收達78.7億元、年增25%；2025年全年稅後淨利達5.07億元、年減21.6%，每股盈餘（EPS）7.46元。董事會已決議，每股配發現金股利1.5元及股票股利0.5元。

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對於近期股價跌跌不休，法人關注是否規畫實施庫藏股買回，以提升股價？對此，LINE Pay董事長丁雄注坦言，為了提升股東權益，庫藏股是可被考慮的手段之一，但庫藏股之外，也有其他提升股東權益的方法可以同步提升股東權益。丁雄注提到的其他方式，其實是「發行新股」以提升股票流動性。

LINE Pay董事會日前通過，辦理盈餘轉增資發行新股，發行總金額新台幣3400萬元，共計340萬股；目前LINE Pay實收資本額6.8億元，前3大股東為LINE Financial Corporation持股58.10%、台北富邦銀行持股17.22%及聯邦銀行持股8.61%。

丁雄柱指出，目前LINE Pay股票的流動性較低，在此狀況下，若公司再買回庫藏股，將使流動性更低，因此需判斷庫藏股是否會造成好的或壞的影響。因此，在此不確定的狀況下，在三月定期董事會中，通過發放股票股利的方案，希望藉此發行新股，增加市場上流通股票以增加流動性，希望透過階段性方式，對股價產生正面影響，以提升股東權益。

丁雄注強調，年度獲利表現受階段性投資布局影響，但對於公司長期成長性仍看好，維持穩定現金配息並增發股票股利，旨在與股東分享營運成果、優化市場流動性，並展現經營層對長期獲利動能的正面展望。

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