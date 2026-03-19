裕慶-KY啟動門鎖、板金加工雙成長引擎 今年營運成長可期

裕慶-KY董事長廖昭宜宣佈啟動成長雙引擎，正式成立家用門鎖事業群。（裕慶-KY提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕慶金屬（6957）今天召開法說會，裕慶-KY董事長廖昭宜宣佈啟動成長雙引擎，正式成立家用門鎖事業群，預計於第二季逐步創造營運貢獻，同步計畫於今年下半年發展板金加工事業群，在商用展示架核心業務動能放大，以及兩大新事業版圖推動下，營運將邁入新一波高速成長期。

裕慶-KY表示，受惠於北美大型零售客戶通路升級與門市展示需求提升，加上供應鏈集中化趨勢，集團成功切入更多國際品牌與零售通路體系，包括打入Target、Petco、Lowe’s等指標性客戶，並延伸至汽車耗材、化工產品等不同應用領域客戶，有效分散客戶集中度並擴大業務銷售動能。

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同時，裕慶-KY亦持續強化展示架服務優勢，由單純產品供應，已於2025年正式升級為整體解決方案提供者，包括倉儲配送、展示架安裝等服務，帶動2025年配送與安裝服務收入大幅年增236％，今年預計將展開Lowe’s客戶約600家門市灑水系統安裝服務，為旗下商用展示架業務注入新動能。

因應商用展示架多家客戶對於裕慶-KY一條龍服務模式需求提高，裕慶-KY積極推動產品與服務升級策略，加大布局智能數位展示架應用，結合智慧零售與數據化管理需求，推出包括智慧電子標籤展示架與自動化設備整合展示架等新型產品，預計於2026年第二季完成系統驗證，第三季正式出貨。

裕慶-KY亦延伸既有客戶需求，切入商用掃地機器人業務，協助零售通路客戶降低營運成本與人力負擔之痛點，該業務於2025年已具一定銷售規模，並規劃於2026年加大自行開發終端銷售客戶，強化整體商用展示架業務價值鏈。

在既有商用展示架業務成長基礎上，裕慶-KY同步推動新事業布局，去年底成立家用門鎖事業群，其門鎖產品與既有展示架客戶高度重疊，可透過既有客戶平台快速導入新品，縮短開發週期並降低市場拓展成本，預計2026年第二季開始陸續貢獻營收。

裕慶-KY亦規劃發展板金加工事業群，由於板金加工製程與展示架製程重疊度高達85％，可直接延伸既有產線與技術優勢，不僅提升設備使用效率與資本效益，同時透過向上游整合，有助於強化原材料掌控能力與議價優勢，隨著家用門鎖與板金加工事業逐步發酵，將有助於打造集團中長期營運成長新引擎。

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