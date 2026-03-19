中鋼漲價了！4月、Q2盤價最高漲1200元

中鋼今天開出4月與第二季盤價。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）今天（19日）下午公布4月與第二季盤價，全面調漲1000元至1200元不等，也是中鋼近1年5個月來，再見到有4位數的漲價。中鋼表示，中東戰火讓煉鋼成本持續攀高，鋼市動能好轉，下游積極回補庫存，為順應國際鋼價與國內流通行情漲勢，因而全面調漲。

鋼鐵部分，中鋼指出，中東戰火加劇地緣政治動盪，國際原油價格驟漲突破每桶100美元，帶動海運費與能源成本上揚，推高大宗商品價格，鐵礦砂價格上漲至每公噸110美元左右，冶金煤行情則在每公噸220~230美元區間，煉鋼成本持續攀高。

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另外，中國推動碳排放總量和強度雙控制度，同時管控高耗能、高排放項目，加快淘汰落後產能，前2月份粗鋼產量同比減少約 3.6%，供應面轉趨緊俏。

國際鋼鐵行情，中鋼觀察，自年初以來，美國鋼廠Nucor連續九週調漲熱軋售價，帶動當地行情累漲60至70美元，穩定站上每公噸1100美元，創近兩年新高；歐洲熱軋行情累漲70到80美元站上每公噸800美元。

另外，日本鋼廠國內第二季每公噸調漲1萬日幣（約63美元）；寶鋼四月份內銷盤價每公噸調漲200人民幣（約29美元） ，一月至今累計漲幅達400人民幣（約58美元），國際鋼價漲勢持續走強，引領鋼市重回上行趨勢。

中鋼認為，鋼市動能顯著好轉，下游積極回補庫存，國內各鋼品流通行情連袂上漲，為順應國際鋼價與國內流通行情漲勢，在確保國內鋼鐵產業競爭力與合理反映煉鋼成本上揚，四月份月盤及第二季季盤產品全面調漲。

4月盤價部分，熱軋鋼板、鋼捲（一般料） 、熱軋鋼捲（軋延料）、冷軋鋼捲（一般料）調整1200元最多；電鍍鋅鋼捲（抗指紋、建材）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）、熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）與電磁鋼捲 （中低規、高規）調整1000元；第二季盤價全面調整1000元。

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