AI產品打入製造業 統一資訊今年雙位數成長

統一資訊今日舉辦媒體春酒。圖右為總經理謝良承、左為副總暨菲律賓子公司總經理吳聲輝。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕統一集團旗下資訊服務商統一資訊2025年營運表現不俗。總經理謝良承指出，去年起統一資訊拓展AI自有產品、並設立菲律賓子公司Uni-PIPC，是營運2大重要突破，今年將持續加速，看AI產品LumineOne AI有望維持三位數成長，整體營收則看雙位數成長。

統一資訊2025年營收年增逾35.73%、創下歷史新高，其中，含LumineOne AI、RMN-R與雲端服務等新業務的貢獻超過2億元；統一資訊以服務統一超商為起點，2023年起切入AI領域，至去年正式推出產品銷售到超商外的客戶、擴大銷售群體，去年超商佔總體營收比重約降到50%。

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統一資訊說明，旗下AI產品LumineOne AI可強化客戶體驗、提升開發者生產與專案管理效率，以及作為企業智慧後台，如提供智慧搜尋等功能，除適用零售、服務、金融業，也已打入2家製造業客戶，最快4月起挹注營收；因企業客戶需求暢旺，今年將高速成長。

在海外市場佈局部分，謝良承說明，去年第四季設立菲律賓子公司，因菲律賓的7-ELEVEN同樣由同一集團經營、支援集團會是海外拓展的第一步，看今年菲律賓市場將有500%成長，也持續拓展泰國、新加坡、越南等市場，而AI產品也已打入1家加拿大客戶，看海外拓展正向。

謝良承指出，2025年營收、獲利皆創新高，今年邁入「AI實戰年」，目標加速推展AI產品，協助企業客戶將AI導入零售、物流、營運等場域，以自有產品、國際化為雙引擎，也已啟動2030年的新藍圖計畫，加速邁向下一階段成長。

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