Global Mall打出最高20％回饋 母親節檔期業績有望年增10％

Global Mall於3月26日至4月15日推出《美好購物節》，全台8店祭出滿額最高回饋20%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕Global Mall首季營運表現優於預期，在商品定位及會員經營策略助攻下，業績較去年同期成長10%，為了進一步延續買氣，迎接上半年的母親節檔期，Global Mall於3月26日至4月15日推出《美好購物節》，祭出多項消費回饋全面搶攻前哨戰商機，包含全台8店「滿額最高回饋20%」，搭配Global Mall聯名卡線上線下再加碼，指定專門店消費滿2000元享3%回饋，同時二、三星會員消費滿6000元再加贈200元，搭配15大銀行滿額禮及行動支付優惠，多重好康擴大會員回饋力道，優惠層層疊加，預計4至5月母親節檔期業績力拼較去年成長10%。

為迎戰百貨業上半年度重要檔期，Global Mall全台8店引進多家人氣品牌新櫃，包含時尚潮流品牌、電動車大廠特斯拉、日系排隊美食等近50家品牌進駐，品牌力全面升級；《美好購物節》活動期間會員於餐飲品牌消費滿額即可抽「日本來回機票」，美食結合旅遊打造春季購物盛會。今年更首度與知名插畫家包大山攜手合作，結合經典角色「熊超人」推限量療癒會員禮，包含春季必備的野餐墊與不鏽鋼隨行杯，展開愜意野餐時光，還有可愛午睡毯、造型抱枕等生活小物，享受慵懶午後片刻，創造溫馨美好生活，為母親節揭開序幕。

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此外，Global Mall新北中和限定打造「美好隨選」沉浸式體驗區，將環球Online多款熱銷商品實體化展示，消費者打破空間限制，實現隨地選、隨時購的全通路購物模式，聰明消費、體驗再升級。環球Online更策畫「春季購物大賞」，集結近百款人氣熱銷甜點伴手禮、獨家好物、季節限定商品，為5月母親節檔期暖身。

Global Mall表示，看好4月連假出遊、春季購物潮，全台8店力推「滿額最高回饋20%」，3月26日至4月15日Global Mall新北中和、桃園A8、桃園A19、屏東市會員至指定專門店當日單筆消費滿3000元贈300元電子商品禮券，刷Global Mall聯名卡再加贈300元電子商品禮券；Global Mall板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站，會員至指定專門店當日單筆消費滿2,000元贈200元電子商品禮券，刷Global Mall聯名卡再加贈200元電子商品禮券，會員暢享購物回饋最高達20%。

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