渣打上調我今年GDP預估值至8％

渣打銀行發布最新全球暨台灣經濟展望，上調2026年GDP成長預測至8%。左為渣打集團大中華及北亞區首席經濟學家丁爽，右為渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕渣打銀行發布最新全球暨台灣經濟展望，預估今年全球經濟成長可望維持在3.4%的穩健水準，台灣將繼續受惠於人工智慧（AI）蓬勃發展帶動的全球半導體需求升溫，企業擴大投資進而支撐台灣出口動能，上調2026年GDP成長預測至8%。

渣打集團大中華及北亞區首席經濟學家丁爽指出，儘管川普關稅帶來的衝擊依舊餘波盪漾，今年全球經濟成長仍可望維持穩健，不過，部分風險尚未完全反映，使影響全球經濟動能的關鍵因素，正由貨幣政策逐步轉向財政政策，內需與投資也逐漸取代出口左右經濟發展。

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丁爽進一步指出，由於全球經濟正處於關鍵轉型期，加上地緣政治因素正在重塑全球經濟策略，石油、稀土、半導體等大宗商品將被賦予更高的戰略價值，以近期油價飆升為例，便對原本受益於溫和通膨和弱勢美元的能源進口型亞洲經濟體帶來挑戰。

儘管政治博弈和戰略複雜性日益增加，不過全球貿易仍在持續擴張、資本也正在重新配置，丁爽認為流動性、財政可持續性和地緣政治風險之間的平衡，最終將決定各經濟體的韌性能否持久。丁爽點出，地緣衝突升溫、軍備競賽加劇、國際權力平衡的誤判、和平解決爭端機制弱化、強權擴張與意識形態衝突，將是形塑全球新秩序中的主要風險。

台灣今年1至2月份出口年增達約45%，渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安也樂觀預估，台灣經濟前景將繼續從資訊通信技術產品和電子元件出貨量的激增中獲益。胡東安也強調，台灣在先進晶片製造領域的領先地位，半導體產業受益當前AI熱潮的時間可望延長，預計強勁出口加上AI投資在未來幾年內會持續支撐台灣經濟成長。

胡東安也提醒，台灣現況也反映出亞洲日益明顯的「雙速經濟」（Two-Speed Economy）現象，不同產業的發展呈現顯著差異；相較於AI熱潮推動的科技電子產業，傳統產業與私人消費成長則相對疲弱，導致家庭收入差距擴大，對整體通膨帶來抑制。而近期油價波動對全球經濟和大多數亞洲經濟的衝擊、川普關稅不確定性，以及台灣房地產市場降溫等，也都是牽動經濟成長動能的變數。

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