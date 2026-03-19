卡達最大LNG出口廠區遭破壞 經濟部坦言：5月還有4艘調度缺口

行政院發言人李慧芝指出，目前3月及4月天然氣供應無虞，政府也持續進行氣源調度。此外，6 月也預計將有新增的美國氣源。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕卡達境內的全球最大天然氣樞紐在遭伊朗攻擊後造成重大損害，是否影響我國目前液化天然氣的供給狀況？經濟部能源署主秘翁素真今（19）日在院會後記者會表示，3月至4月期間可能受影響的供應，政府已完成充分調度；至於5月部分，經盤點約有14艘天然氣船可能受影響，目前已完成其中10艘的調度安排，後續仍將持續努力調整。

行政院發言人李慧芝指出，經濟部先前已多次說明相關情況，包括行政院長卓榮泰連三週主持相關會議，也已提及經濟部提前啟動三大因應措施，包括提前調度、亞洲區域調貨，以及自市場採購現貨等方式。目前3月及4月天然氣供應無虞，政府也持續進行氣源調度。此外，6 月也預計將有新增的美國氣源。

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經濟部能源署主秘翁素真補充，因應相關國際情勢變化，政府已於3月2日啟動能源因應小組的會議機制，由相關單位每日掌握情勢發展，包括中油與台電等單位均持續參與。

翁素真指出，政府已掌握3月4日卡達宣布不可抗力的情資，即荷姆茲海峽航運路徑受影響，相關訊息一出，即已納入評估並提前因應。未來也將持續依據國際情資變化，滾動調整應對措施。

翁素真進一步表示，針對3月至4月期間可能受影響的供應，政府已完成充分調度；至於5月部分，經盤點約有14艘天然氣船可能受影響，目前已完成其中10艘的調度安排，後續仍將持續努力調整。此外，6月後續各批天然氣船的運輸排程，政府均已掌握並持續進行調度與因應。

他強調，目前我國天然氣安全存量維持穩定，供應無虞，請各界放心。

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