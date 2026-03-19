南寶去年賺2個股本 今年力拼營收續創新高、加速半導體特化領域

南寶去年賺兩個股本，今年力拼營收續創新高、加速半導體特化領域。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕南寶樹脂（4766）今（19）日召開法說會，執行長許明現表示，雖然面對全球政經情勢變化等不確定性，不過鞋材業務可望重回成長軌道，持續開發新產品與應用下，仍力拼今年營收再創新高；同時，半導體應用的進度優於預期，將加速擴大發展半導體特化領域。

南寶去年營收232.0億元、年增0.9%，創下歷史新高，稅後淨利24.42億元、每股稅後盈餘（EPS）20.25元，足足賺進兩個股本，創下歷史次高紀錄；日前董事會也通過配發2025年現金股利18元，為歷史次高，以今日收盤價計算，現金殖利率達5.5%。

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南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入。去年8月，南寶與新應材、信紘科共同成立新寶紘科技，進軍半導體先進封裝高階膠材市場，目前相關產品研發與合作進展順利，整體進度優於預期，今年3月更併購膜立股份有限公司，大幅縮短建廠前置期，隨著業務順利銜接，今年起南寶供應予新寶紘的半導體用膠，可認列營收、挹注財務表現。

許明現指出，去年營收續創新高，毛利率與營業利益率也雙雙寫下新紀錄，看好鞋材接著劑業務去年因關稅問題表現較為低迷，但持續透過與品牌與鞋廠共同開發新材質接著技術爭取新訂單，預估今年業務將回歸成長，至於建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，目標持續成長，塗料方面會積極爭取政府基礎建設、AI基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期可望帶動業務持續成長。

他也看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長，未來也將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

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