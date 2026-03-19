全球 AI 算力最佳預測指南竟是台灣1數據 高燦鳴讚爆

分析師認為，台灣上市公司每月揭露的業績資訊，堪稱是預測全球 AI 算力布局最具價值的指南。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）指出，台灣上市公司每月揭露的業績資訊，堪稱是預測全球 AI 算力布局最具價值指南，更棒的是，這些數據的呈現和上傳方式非常系統化，「沒有其他任何國家要求如此定期且標準化地披露資訊」，因此，台灣的數據能夠提供最準確、最穩定、最深入的全球需求領先指標。這不僅適用於AI運算，也適用於整個科技產業及眾多傳統產業。

高燦鳴在其所創立的晶片新聞平台Culpium揭示「一份教你追蹤與預測全球 AI 算力布局的最具價值指南」。高說，之前曾發布探討台灣人工智慧供應鏈深度的文章，受到廣大歡迎，他誇讚全歸功於台灣證交法中一個條款：所有上市公司都必須在每月10日前公佈上一個月營收。

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更棒的是，這些數據的呈現和上傳方式非常系統化。高燦鳴指，「據我所知，沒有其他任何國家要求如此定期且標準化地披露資訊。」因此，台灣的數據能夠提供最準確、最穩定、最深入的全球需求領先指標。這不僅適用於人工智慧運算，也適用於整個科技產業，以及包括鞋類、服裝甚至體育器材在內的眾多傳統產業。追蹤這些數據，可以在官方季度財報發布前數週甚至數月就獲得訊息。

他分享，多年來，自己一直樂於鑽研這些訊息，「它們總能讓我在追蹤全球電子產品供應鏈方面佔據優勢。台灣還有一些其他法規，對於我們這些尋求更多數據分析的人來說，也是一大福音。」

高燦鳴表示，自己特別喜歡台灣股票市場分類的細緻度。台灣是一個科技強國，其經濟和股市也反映了這一點，這意味著不同類型的「科技」之間存在著明確的區分，這意味著我們可以區分半導體和光電，或電子零件和電子產品分銷。

他強調，台灣產業的一個獨特之處在於，它與日本和南韓截然不同，那就是垂直整合的集團企業很少。如今大多數企業都採用橫向整合（即上游、中游或下游整合），鴻海就是一個罕見的例子。高認為，這意味著追蹤每月營收可以讓我們清楚地了解供應鏈的各個環節。而對於索尼或三星這樣的公司，除非深入分析它們的季度數據，找出哪些部門貢獻了收入，否則就很難做到這一點。

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