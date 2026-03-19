泓德能源北海道儲能案場獲54億日圓融資 擴大日本智慧電力布局

泓德能源北海道儲能案場獲54億日圓專案融資，加速擴大日本智慧電力布局。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）今日宣布旗下日本北海道Helios 50MW系統用儲能案場取得近10.9億元（54億日圓）專案融資，且是以綠色專案債券（Green Project Bond）形式募集資金，更是日本首例以系統用儲能資產為基礎的綠色專案債券；泓德能源總經理周仕昌表示，Helios案場順利完成專案融資，代表儲能資產在日本市場已逐步建立可行的金融架構，也顯示市場對以電力交易為核心的營運模式開始形成共識。

此次融資採專案融資型信託受益權（ABL）架構，由泓德集團擔任資產管理人。Helios案場屬於Merchant模式的系統用儲能專案，主要透過日本批發電力交易所（JEPX）及需給調整力交易所（EPRX）進行電力交易創造收益，相較於依賴補助或長期固定電價契約的再生能源專案，Merchant模式收益與市場價格連動，對金融市場而言屬於較具挑戰性的資產類型，此案透過完善的資產營運能力與現金流管理架構設計，成功取得最長19年的長期資金支持，為日本儲能專案融資建立重要里程碑。

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周仕昌指出，過去專案融資市場多偏好如FIT等現金流穩定的資產，儲能專案因收益與電力市場波動連動，長期融資案例相對有限，此次Helios專案成功發行綠色專案債券，顯示金融市場對儲能資產與市場化電力交易模式的接受度逐步提升，也為日本儲能產業建立新的資金管道。

他也說，Helios儲能案場容量為50MW，目前已投入日本電力市場進行電力交易，未來規劃逐步參與需給調整市場及容量市場等機制，以提升資產營運效益，未來泓德集團將持續深化與野村集團等國際金融機構合作，推動儲能與電力資產整合營運，並加速擴大在日本市場的智慧電力布局。

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