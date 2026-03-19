鋼價久違漲4位數！中鴻4月盤價 三大鋼品每噸大漲1200元

中鴻今天開盤，4月三大鋼品每噸大漲1200元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鴻（2014）開出4月內銷及5月外銷盤，受到煤鐵原物料高漲影響，加上中東戰爭推升油價，帶動能源與運輸成本攀升，中日韓等大型鋼廠均已提價反應，中鴻4月冷、熱軋與鍍鋅三大鋼品開出每噸漲1200元，是近兩年半最大漲幅。外銷則依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻說明，總體經濟方面，全球產業活動逐步回暖，預計經濟將保持溫和增長。但中東地緣政治衝突引發能源成本與物流波動的不確定性，後續發展仍需密切關注。

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供需方面，中國大陸2026年前2月粗鋼產量年減3.6%，顯示供給端保持低位收縮。此外，中國官方兩會工作報告延續「穩中求進」的基調，包括繼續實施適度寬鬆的貨幣政策、深入整治內捲式競爭，並延續推動「兩重」建設與「兩新」政策，預計將持續改善產業供需結構，有助亞洲鋼市穩健發展。

整體來看，當前煤鐵原料價格高檔震盪，加上中東局勢推升國際油價，帶動能源與運輸成本攀升，進一步墊高整體煉鋼成本。鑒於中、日、韓等主要鋼廠已相繼提價，顯示鋼價底部支撐力道增強；預計隨著開工季節到來，下游需求將逐步釋出，為反映國際行情並提振市場信心，中鴻本次內外銷盤價順勢調漲。

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