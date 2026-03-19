74歲阿北存1780萬退休養老 苦揭「生活品質卻更糟」的崩潰真相

日媒以真實案例揭示，高齡族群即使持有龐大資產，也容易陷入「資產多寡與安心感不成正比」的困境。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後需要多少錢才能感到安心？似乎沒有明確答案。日本一位74歲獨居的老翁擁有約9000萬日圓（約新台幣1789萬元）資產及自有住宅，理論上生活寬裕，卻連花錢都心驚膽戰，他幾乎不旅行、不外食，生活被焦慮綁架。高資產卻仍不安，還降低生活品質，揭露了老後財務安全背後不為人知的殘酷現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，74歲的一郎（化名）工作至退休，累積了退休金和積蓄。他目前的金融資產，包括存款和證券，約9000萬日圓（約新台幣1789萬元）。他已經還清了房貸，並且住在自己的房子裡。

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一郎指出「明明數字上應該很充裕，但花錢時總是感到害怕。」他日常生活以年金18萬日圓（約新台幣3.6萬元）維持，卻幾乎不旅行、不外食，他說「幾乎不去旅行，也很少外食。為了應付突發狀況，我盡量不花錢。」

朋友常問他「資產這麼多，應該好好享受啊」、「這錢你到底為了什麼存的？」對一郎而言，這不是簡單能割捨的事情，他認為「雖然現在身體還好，但誰知道哪天會動不了？如果需要照護，又要花多少錢，我完全看不清。」

然而，不敢花錢也帶來一些問題，長期節省，讓一郎的生活也出現變化。例如自家熱水器老舊，他雖知道該更換，但總想「還能用就先不換」，冬天寒冷時，也曾刻意少開暖氣。此外，他本該參加的運動課程也因「要花錢」而放棄。「明明錢不是沒有，但感覺自己在降低生活品質。」

專家分析，高齡族群即使持有龐大資產，也容易陷入「資產多寡與安心感不成正比」的困境。高齡族群應同時掌握資產、制度與支出預測，找到無壓力的資金運用方式，才能真正保障老後生活品質。

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