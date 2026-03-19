國台辦拋「能源統一論」保證滿格電力 經部指認知作戰：不可能的事

中國國台辦發言人陳斌華（見圖）配合網路謠言稱，統一後兩岸能源系統互聯互通。對此，經濟部表示，這是不可能的事。（翻攝直播）

〔記者廖家寧／台北報導〕近期伊朗戰事干擾荷姆茲海峽航運安全，市場對燃料供應中斷的擔憂升高，坊間謠言煽動國內恐斷氣斷電，國台辦昨天配合坊間謠言放消息指稱，統一後兩岸能源系統互聯互通，保證國內產業滿格電力。對此，經濟部次長何晉滄今表示，兩岸能源系統互聯互通是不可能的事，該訊息是屬於認知作戰的一環。

民進黨籍立委李坤城指出，國台辦昨天表示，統一後兩岸能源系統互聯互通，保證國內產業滿格電力，經濟部有何回應？

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何晉滄表示，有注意到國台辦的消息，這當然是不可能的，這是屬於認知作戰的一部分，國內能源供應部分已做足準備，台灣有安全存量，也有因應作法，尤其這段期間中油對天然氣等能源調度可確保4月底前都有，5月也積極調度，經濟部一定確保能源供應無虞。

針對油價漲幅波動，何晉滄續說，油價在雙緩漲機制外，另啟動特別平穩機制，一定會把油價控制好，不讓CPI超過2%。

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