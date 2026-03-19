中油補貼油價2週33億 經部：增資3500億元盼立院支持

中油近2週吸收油價漲幅已經虧損33億元。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕伊朗戰事造成國際油價高漲，中油承擔平穩物價的政策性任務吸收油價漲幅，近2週已虧損33億元。經濟部次長何晉滄今（19）日表示，中油近2週吸收油價漲幅已經虧損33億元，中油正在爭取3500億元增資案，盼立法院支持。

因應國際油價受伊朗戰事影響劇烈波動，油價在雙緩漲機制外，另啟動特別平穩機制，平穩機制是在扣除雙緩漲機制後的應漲部分後，由政府吸收至少6成。

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民進黨籍立委李坤城表示，中油公司去年因政策性補貼已虧損91億元，已是連續6年虧損，累虧超過800億元，今年吸收油價漲幅，虧損預估將持續擴大，將面臨連續7年虧損。近2週以來中油持續補貼油價，2週內虧損了33億元，如果伊朗戰事再延長1個月、2個月，經濟部是否有估算中油虧損規模？

何晉滄表示，近期國際油價仍持續波動，中油若需要配合政策，虧損會持續增加，目前中油已規劃增資3500億元，目前增資案在行政院審議中，中油承擔穩定物價的政策性任務，盼立院支持。

李坤城表示，去年台電也是承擔穩定物價的政策性任務，爭取1000億元補貼，但遭在野黨立委封殺，現在中油提出4年期的3500億元增資計畫，在野黨恐也封殺。

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