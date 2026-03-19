348萬年薪說放就放！他棄金融業「改當養雞農」 不後悔原因曝

Andrew Fletcher遠赴菲律賓從事養雞事業，展開截然不同的人生。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕年薪百萬的銀行金飯碗，竟然說放就放！一名27歲加拿大男子因為厭倦高壓生活，毅然辭去年薪約15萬加幣（約新台幣348萬元）、年資4年的銀行工作，遠赴菲律賓從事養雞事業，展開截然不同的人生。他砸下全部積蓄、承擔高風險，雖然至今尚未賺錢，他卻毫不後悔。

《商業內幕》報導，來自加拿大的Andrew Fletcher，曾在多倫多一間大型銀行從事企業金融業務，年薪約15萬加幣，工作內容包括與企業高階主管洽談交易。雖然薪資優渥、職涯發展看似穩定，但他坦言，工作內容日復一日，逐漸讓他感到厭倦與迷失。

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他表示「剛開始會覺得很成功，但很快就變得重複，好像自己可以被複製到任何一棟辦公大樓裡。」職場文化中普遍存在「期待週末與假期」的心態，也讓他開始反思人生方向。

他合夥人的家族於菲律賓從事家禽產業的背景下，Andrew Fletcher看見當地農業的發展機會，決定轉換跑道。他於去年8月辭職，10月便搬至菲律賓奎松省（Quezon Province）投入養雞事業，並將約10萬美元（約新台幣319萬元）積蓄用於農場建設。

由於缺乏相關經驗與學習資源，他只能從實務中摸索，並依賴當地聘請的員工指導。目前他租用一處可容納約1萬5000隻雞的農場進行運作，學習飼養與管理流程。他指出，養雞場需24小時維持穩定環境，一旦設備故障或停電，可能導致整批雞隻死亡，風險極高。此外，他也面臨當地商業環境差異，包括高度依賴現金交易、缺乏數位工具，以及人情往來文化濃厚等挑戰。

Andrew Fletcher表示，在菲律賓經營事業，除了支付薪資外，提供餐食與款待也是常見習慣，「這裡的人非常熱情，也樂於互相幫助。」

儘管創業初期尚未見到收益，他認為這是一項長期投資，需以5年至10年的時間來觀察成果。他坦言，適應當地生活並不容易，包括語言障礙與思鄉情緒，但低廉的生活成本與創業自主性，讓他感到值得。他說「即使最後失敗，我也不會後悔，至少我嘗試過了。」

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