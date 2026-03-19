隆中子公司取得馬爾他MGA執照 進軍歐洲博弈市場

隆中網絡子公司取得馬爾他MGA執照，進軍歐洲博弈市場。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕近年來台灣遊戲廠積極開拓海外博弈市場，繼遊戲股王鈊象（3293）之後，隆中網絡（6542）今日宣布旗下子公司Vivid Gaming於今年3月正式取得歐洲馬爾他博弈管理局（Malta Gaming Authority, MGA）核發的博弈執照，馬爾他MGA執照為國際具公信力的博弈規範證明之一，Vivid Gaming取得該執照後將正式啟動歐洲合規線上博奕B2B授權業務，未來將配合業務發展需要，繼續申請其他國家執照。

隆中近年來擴大研發團隊，同時藉由AI導入加速開發時程，持續豐富遊戲內容以優化產品競爭力，除穩固台灣市場，同時將觸角延伸至歐洲、美洲與東南亞等海外市場；另配合歐洲合規巿場業務需求，Vivid Gaming目前已有逾20款遊戲取得多國認證，並以每個月至少兩款的速度持續增加中，透過穩定、高質量的產品產出與合規布局，擴大其在海外市場的版圖。

請繼續往下閱讀...

Vivid Gaming今年1月在ICE Barcelona 2026展出，迄今已與多家國際知名客戶完成授權合約，更預計於4月28日至30日參加於馬爾他舉行的國際展會SBC Summit Malta展出熱門遊戲，持續衝刺遊戲授權業務，預計第二季起將陸續貢獻營收。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法