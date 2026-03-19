衝動購物救星來了！網紅親授5個「慢買法」，6個月省約萬元。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕由於購物應用程式、一鍵結帳和社交媒體不斷推送新品，美國人在非計劃性消費上的花費比以往任何時候都多，這些技術使得抵制衝動消費越來越難，不過，1位網紅則提出了5個慢買購物法，透過此方法，避免消費者因一時衝動，而荷包失血，她以親身為例，在過去的6個月裡，幫助她減少了50-70%的衝動消費，金額達3000美元（約新台幣9.57萬）。

《Gobankingrates》報導，1位在TikTok上爆紅的產品行銷人員克麗絲塔爾（ Crystal）（TikTok 帳號為@slowbuyclub）開發了她所謂的「慢買」方法，1種在購買前停下來思考的簡單、結構化的方法。

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以下是該方法的原理以及它如何幫助你節省更多錢。

報導指出，慢買法的核心在於一系列簡短的問題，這些問題可以幫助你弄清楚為什麼想要某樣東西，以及它是否真的物有所值。在結帳之前，克里斯多建議你先問自己以下問題：

1. 您有多大可能購買這款產品？請以1到10的等級進行評分，1分表示“完全不可能”，10分表示“必須馬上擁有”。第１個問題旨在快速了解您的直覺。

2. 如果這款產品已售罄，您會有多失望？請用1、2 或3來評價，其中1表示“完全不失望”，2 表示“有點失望”，3表示“非常失望”。這個問題有助於區分真正的需求和一時衝動。

3. 你對前兩項評分有多大把握？如果你的信心“不穩”，請給自己評為0分；如果你的信心“十足”，請給自己評為1分。這一步有助於你更了解自己。如果你的把握度較低，通常代表你需要暫停一下。

得到3個分數後，將這些數字相乘，如果您的數字在0到16之間，請跳過購買，如果超過25，就買吧。

如果答案介於兩者之間，請繼續回答接下來的兩個問題。

4. 這次購物的真正目的是什麼？是為了你愛的人，你羨慕的人，還是為了彌補你在精神、身體或心靈上的不足？這能幫助你分辨你是出於情感衝動購物，還是因為這件東西真的對你有益。

5. 你可以採取哪些SMART行動來滿足同樣的渴望？這個行動應該是具體、可衡量、可實現、相關且有時限。例如，如果你想買新家具，不妨重新佈置現有家具，讓空間煥然一新，而無需額外花錢。這一步旨在引導你找到無需購買新家具的創意解決方案。

花時間思考你真正想購買某件商品的原因以及更好的替代方案，可以避免你花不必要的錢。

克麗絲塔爾說，她審慎的購物方式幫助她克服了過度購物的習慣，並為她節省了數千美元。

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