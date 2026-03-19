好市多5款熱銷商品「悄悄大漲價」！這款漲逾6成

好市多5款熱銷商品「悄悄大漲價」。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）一直以低價和超值大宗商品而聞名，不過，一些熱銷商品價格已出現持續性上漲，根據美媒報導，科克蘭5款粉絲最愛的商品，在經過多次調漲後，價格已大幅飆高，其中又以科克蘭哥倫比亞至尊咖啡漲逾60%最驚人。

《Gobankingrates》報導，以下是好市多5款備受粉絲喜愛的漲價商品及其現在的價格。

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Kirkland Signature 哥倫比亞至尊咖啡

根據Reddit用戶的說法， Kirkland Signature哥倫比亞至尊咖啡的價格在過去幾年裡穩步上漲。曾經售價約13.99美元（約新台幣446元）的咖啡，現在在許多門市的價格都超過了23美元（約新台幣734元），漲幅達64.4%。

這一增長反映了全球咖啡產業面臨的更廣泛的壓力，包括主要產區的氣候問題和不斷上漲的出口成本。

Kirkland Signature 牛奶巧克力杏仁

Costco另1款價格上漲幅度很大的商品是Kirkland Signature 牛奶巧克力杏仁。

1位加拿大Reddit用戶分享的那樣，他們以前花17美元（約新台幣542元）就能買到Kirkland Signature 1.5公斤裝的巧克力杏仁，後來價格漲到了20美元（約新台幣638元），然後又漲到了27美元（約新台幣861元），漲幅達58.82%。而如今，同樣的商品在美國的售價約為24.99美元（約新台幣797元）。

Kirkland Signature 野生阿拉斯加紅鮭

1位 Costco 顧客在Reddit 論壇上發文稱，阿拉斯加紅鮭魚的價格以前在 26.99美元到29.99美元（約新台幣861元至957元）之間徘徊，2025 年漲到了39.99美元（約新台幣1276元）。而現在，同樣3磅裝的紅鮭魚售價超過45美元（約新台幣1436元），漲幅約66.72%至50.05%。

Kirkland Signature 柳橙汁

根據Reddit上的１個帖子，以前兩瓶Kirkland Signature橙汁只要不到10美元（約新台幣319元），但如今，它已經不像以前那麼划算了，這位Reddit用戶分享說，到2025年初，同樣兩瓶裝飲料價格已經漲到了14.99美元（約新台幣478元），約漲50%。

Kirkland Signature 奶油可頌麵包

Costco悄悄漲價的另1款人氣商品是奶油可頌麵包。根據Reddit上的1個帖子，該商品價格已從5.99美元（約新台幣191元）上漲至2026年初，1盒12個裝的價格仍徘徊在6.80美元（約新台幣13.52%）左右。

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