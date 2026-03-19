329北台灣預估推案不到1500億 寫15年新低

根據新建案市調機構統計，今年329檔期北台灣預估推案金額約1435.1億元，恐寫下15年來新低。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕央行管制未見鬆手，讓建商退避三舍，導致329檔期很冷，根據新建案市調機構統計，今年329檔期北台灣預估推案金額約1435.1億元，恐寫下15年來新低。

根據住展雜誌統計，329檔期、北台灣單一建案推案金額100億起跳的建案僅有4個，其中新北市有3個、桃園市則有1個；而單一建案推案金額超過50億元、未達100億元的則有7個，以台北市最多、共有3個，新北市、桃園市、新竹縣市以及基隆市則各有1個。

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進一步觀察北台灣各縣市329檔期預估推案金額，以新北市最多、約580.5億元，第二多則是桃園市的357.6億元，第三多為台北市的325億元，而新竹縣市、宜蘭縣以及基隆市則均不到85億元。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，近幾年329檔期北台灣推案總額推案金額多數超過2千億元，少數低於2千億元的時間點，像是2016年房地合一最早上路時間點、2020年疫情爆發，以及2023年的「平均地權條例」修法，近年則是房貸緊縮以及央行第七波選擇性信用管制，尤其在房價高漲過後，房市熱門檔期連1500億元都不到，其實算是相當冷的氛圍。

他表示，最近兩年的房市熱門檔期推案難預測，甚至常出現延後推案情形，不然就是分期分次推出，或是乾脆調整規劃進而下修推案金額，以去年329檔期為例，實際登場推案金額的比預測的還要少一半。

建商保守 去年329實際推案量比預測少一半

但仍有不少新案箭在弦上，建商庫存壓力大，尤其在新北市永和、新店、桃園市龜山，甚至新竹縣竹北市、竹東鎮、寶山鄉均有單一建案總銷破百億元的大案伺機而動，預期最快4月底或520檔期上線。

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