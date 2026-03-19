中東能源風暴、亞洲全面承壓！外媒曝中國受創最小「這2國」處境最艱難

一艘中國籍超級油輪，成功在沙烏地阿拉伯位於紅海的延布港完成原油裝運。（擷取自社交平台）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝突正以不同形式滲透進東亞與東南亞經濟體的各個角落，亞洲各國承壓，對於這場能源衝擊的曝險程度明顯不同，應對方式也出現明顯分化。義大利媒體指出，中國加速布局氫能、南韓回頭擴大煤電，台灣則面臨氦氣供應風險。

文中直接點名，亞洲各國在這場能源危機中，目前中國在供應多元化並開闢新的供應路線下，將動盪局勢對石油運輸路線的影響降到最低，並擴大氫燃料使用範圍的計畫。日本和南韓的處境則最為艱難，因為地理位置使它們比中國更依賴海運進口。

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中媒披露，中國超級油輪「開京號」正載著從沙烏地阿拉伯紅海沿岸延布港裝載的原油駛往中國，這是自戰爭爆發以來，首批繞過荷姆茲海峽的原油運輸。該油輪預計，4月初向福建省梅州灣港運送220萬桶原油。此外，中國大型企業也已恢復與俄羅斯的石油採購談判。

東京下令動用部分戰略石油儲備後，更宣布對能源產品進行補貼，以抑制汽油價格。近幾日，該地區汽油價格已飆升至歷史新高。同時，因油價上漲導致不斷攀升的旅遊成本、尤其是機票價格，可能會​​對東京造成嚴重衝擊，因為旅遊業是日本經濟的支柱產業，貿易也因先前進口資金外流，增加導致貿易逆差擴大。市場擔憂，日圓將面臨越來越大的下跌壓力。

至於南韓首爾也正增加煤炭和核能發電，以減少對石油和天然氣的依賴。近日，該國政府也宣布了一項10億美元（約新台幣318.9億元）的財政援助計劃，用於扶持受衝擊最嚴重的行業，並限製石腦油出口。專家指出，韓日2國都擔心，中東戰火外溢，恐導致部分用於生產汽車零件的原材料（例如乙烯和其他化學品）也越來越難以採購，對於至關重要的汽車產業也將造成影響。

與鄰國不同，台灣則受氦氣供應所牽制，主因是氦氣是半導體晶片生產的關鍵原料。外媒指出，台灣龐大的科技產業是能源密集產業，需要持續穩定的氦氣供應以避免中斷。

至於其他新興經濟體國家；市場擔心，菲律賓的通貨膨脹會飆升。在首都馬尼拉的人們，正在討論重新評估經濟成長前景，及海外勞工匯款帶來的風險。

印尼正著手削減各部會和政府機構的預算，以遏制不斷增長的赤字。由於從中國和泰國進口航空燃油困難（兩國均已實施進口限制），越南已宣布自4月起減少航班，所有區域航空公司均已將票價上調10%至15%，對亞歐航線造成了影響。

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