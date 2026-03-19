易飛能看好充電樁市場 加速布局智慧能源商機

易飛能公司表示，充電樁產業正邁入高速發展階段，國際市場潛力龐大，企業將積極布局海外市場，搶占智慧能源發展先機。（圖由業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球淨零碳排與能源轉型趨勢持續推進，電動車市場快速成長，帶動充電基礎建設需求大幅提升。易飛能公司表示，充電樁產業正邁入高速發展階段，國際市場潛力龐大，企業將積極布局海外市場，搶占智慧能源發展先機。

易飛能今年三月底的「智慧城市展」，將協同知名企業「宏碁資通、亞力電機、億源科技」等共同参加展出，

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易飛能公司指出，目前歐美與亞洲主要國家皆已加速推動電動車政策與充電網絡建設，透過補助機制與基礎建設投資，帶動整體市場需求持續攀升。在此趨勢下，充電樁已從單一設備，逐步轉型為整合能源管理與智慧應用的關鍵基礎設施。

面對國際市場競爭，易飛能表示持續深化技術研發，聚焦高功率快充、智慧能源管理系統（EMS）以及車網互動（V2G）等關鍵技術，並強化充電設備與再生能源整合應用能力，提供更高效率與穩定性的整體解決方案，以滿足多元場域需求。

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