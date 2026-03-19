台積電悶聲幹大事！外媒解密AI浪潮大贏家

外媒指出，在這波龐大投資浪潮中，台積電被視為這波支出成長中最大的「低調領導者」，是未來幾年值得買入並長期持有的股票。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，2026年科技巨頭在人工智慧（AI）基礎建設的資本支出（Capex）預計高達7200億美元（約新台幣23兆元），創下歷史新高。在這波龐大投資浪潮中，除了輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等晶片設計商備受關注外，台積電也被視為這波支出成長中最大的「低調領導者」，是未來幾年值得買入並長期持有的股票。

投資媒體《The Motley Fool》報導，包含Meta、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Alphabet與甲骨文（Oracle）等科技巨頭，2026年AI資本支出總額上看7200億美元，顯示AI基礎建設競賽全面升級。

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市場普遍認為，這將帶動晶片需求持續爆發，而台積電正是背後最關鍵的製造推手，也被評價為幾乎「每一筆AI投資都能分一杯羹」的最大贏家。

報導指出，台積電是全球收入最高的晶片製造商之一，目前掌握全球晶圓代工市場約71%市占率，幾乎壟斷高階晶片製造，無論是GPU、AI加速器，或客製化ASIC晶片，都高度依賴台積電先進製程。

台積電的競爭優勢在於，其無可匹敵的大規模生產能力，能夠製造出最先進、最強大、良率高且無瑕疵的晶片。隨著超大規模資料中心營運商不斷增加對AI資料中心建設的投入，台積電已成為這些設施所需處理器晶片的關鍵製造商。

也因此只要AI需求持續擴張，當輝達、AMD和博通等公司發布強勁的業績和令人鼓舞的業績指引時，台積電就在這些公司背後，如同「收費站」一樣，從它們的所有成功中獲利。

報導指出，在AI革命浪潮中，近年台積電的營收、毛利和獲利都實現了顯著成長，展現驚人成長動能，且具備強大定價能力。外媒直言，即便市場焦點多集中在設計端，但台積電其實才是背後「悶聲幹大事」的最大受益者。

估值方面，目前台積電預估本益比約23.6倍，僅略高於近3年平均，也低於過去高峰約30倍。分析認為，市場之所以未給予更高評價，主要在部分投資人擔憂，科技巨頭未來可能縮減資本支出，進而影響訂單能見度。

報導指出，過去3年來並未出現科技巨頭放緩AI投資的跡象，反而持續加碼建設資料中心與算力基礎設施，且若AI投資規模在未來數年持續擴大，甚至上看數兆美元，鑑於台積電作為先進晶片製造商的獨特地位，預計台積電的成長軌跡短期內不會出現任何波動，是未來幾年值得買入並長期持有的股票。

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