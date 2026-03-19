中鋼股東紀念品蓋牌！133萬股民先卡位 今上車最終日

擁有百萬股民、每年股東會紀念品總能引發熱議的中鋼（2002），今年同樣延續「蓋牌」策略，紀念品內容至今尚未對外公布。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有133萬股民、每年股東會紀念品總能引發熱議的中鋼（2002），今年同樣延續「蓋牌」策略，紀念品內容至今尚未對外公布。但想卡位紀念品領取資格的投資人要注意，今（19日）為進場持股的最後機會。

中鋼今年股東常會將於5月22日舉行，最後過戶日落在3月24日。由於台股採T+2交割制度，投資人買進股票後需2個交易日才完成交割並登記為股東，因此若要在停止過戶日前完成交割，必須提前買進股票。依此推算，投資人最晚需在3月19日收盤前持有中鋼股票，才能名列股東名冊並具備領取股東會紀念品資格。

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回顧近年中鋼股東會紀念品，包括2023年的「傘Q」、2024年的「砧心有您」、以及2026年的「純鈦永輕巧瓶」，皆廣受投資人青睞，股民排隊兌換的情景屢見不鮮。今年紀念品雖尚未揭曉，但市場普遍預期將延續實用取向，後續公布備受關注。

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