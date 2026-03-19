國際油價飆破百美元！伊朗威脅炸中東3國能源設施 引爆全球供應危機

國際油價週三（18日）收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（18日）收高，並在盤後交易中進一步上漲。此前，伊朗對中東多處能源設施發動攻擊，此舉是對南帕爾斯（South Pars）大型天然氣田遭襲的回應，標誌著與美國及以色列之間的衝突出現重大升級。

美國紐約西德州中級原油期貨收盤上漲11美分、或0.1%，報每桶96.32美元，盤後進一步擴大漲幅至約4%。

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布蘭特原油期貨收盤時上漲近4美元或3.8%，報每桶107.38美元，盤後交易再漲5.6%。

紐約期油先前已創下相對布蘭特原油11年來最大折價，主要因美國基準油價受到來自戰略石油儲備（SPR）釋放的供應增加，以及運費上升的壓力；相較之下，布蘭特原油則受到中東能源設施再度遭襲的消息支撐而走強。

卡達國營石油與天然氣公司表示，能源重鎮拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）在遭伊朗飛彈攻擊後「受損嚴重」。沙烏地阿拉伯則表示，已攔截並摧毀多枚射向首都利雅德的彈道飛彈，並挫敗一起針對東部天然氣設施的無人機攻擊。

伊朗國營媒體週三報導，伊朗已對沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達多處能源設施發布撤離警告，稱這些目標將在「未來數小時內」遭到攻擊。

該警告是在伊朗南帕爾斯天然氣田遭襲後發出。以色列媒體報導，此次攻擊由以色列在美國同意下執行，但兩國均未立即承認責任。

分析師指出，對南帕爾斯氣田的攻擊正在推升油氣價格，任何進一步針對能源基礎設施的升級，都可能持續推高價格。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）大宗商品分析師赫瓦爾比耶（Ole Hvalbye）表示：「這些攻擊事件是推升油價的主要因素，未來若中東能源設施遭受更多攻擊，價格仍會上漲。」

伊朗戰爭也使荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）運輸中斷，該航道承載全球約20%的石油與液化天然氣（LNG）供應。中東地區整體減產規模估計每日約700萬至1000萬桶，約占全球需求的7%至10%。

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