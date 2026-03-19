伊朗開戰僅幾週 美國債務衝破39兆美元

美國國家債務突破創紀錄的39兆美元。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國週三（18日）公佈報告顯示，美國國家債務突破創紀錄的39兆美元（約新台幣1245兆元），監管機構和經濟學家現在一致認為，這種債務累積速度「不可持續」。

綜合外媒報導，這一史無前例的數字凸顯了美國政府在各個優先事項上的衝突，從一項大規模的稅收法案、增加國防支出和加強移民執法，到逐步削減債務本身。

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川普2016年競選時，承諾在8年內消除國債，然而，十年時間過去，美國債務總額已經翻倍，2017年1月這一數字僅19.9兆美元（約新台幣635.3兆元）。儘管這段期間經歷政黨輪替，但川普重返白宮後，美國債務持續成長，去年10月底，首次達到38兆美元（約新台幣1213.15兆元），僅僅不到5個月的時間，債務再次突破下一個里程碑。

美國政府問責署概述了政府債務不斷成長對美國民眾的一些影響，包括抵押貸款和汽車貸款等借貸成本上升、企業投資資金減少導致薪資下降，以及商品和服務價格上漲。倡導平衡預算的人是也警告，長期來看，借貸增加、利息支出上升的趨勢將迫使美國民眾在未來面臨更艱難的財政抉擇。

非營利組織彼得森基金會（Peter G. Peterson Foundation）執行長彼得森（Michael Peterson）在一份聲明中表示，美國必須注意這種令人擔憂的成長速度，以及現在正給下一代帶來的沉重財政負擔。

成本上升的趨勢也令人擔憂，聯邦債務在共和黨和民主黨總統執政期間均大幅飆升，最近更是受到戰爭、大規模支出和減稅政策推動。彼得森指出，以目前的成長速度，到今年秋季大選前，美國國家債務將達到驚人的40兆美元（約新台幣1278.2兆元），這種擴張速度在現代歷史上，除了戰爭或嚴重的金融危機之外鮮有先例。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）預估，伊朗戰爭至今已使美國損失超過120億美元（約新台幣3837.6億元），目前仍不清楚這場戰爭會持續到什麼時候。

國會預算辦公室在2026年2月發佈的展望報告中預測，聯邦赤字將在2026會計年度達到1.9兆美元（約新台幣60.76兆元），並在2036年飆升至3.1兆美元（約新台幣99.13兆元），與此同時，債務在GDP的佔比將從目前的101％飆升至120％，超越二戰後創下的106％歷史紀錄。

這次債務危機最令人擔憂的方面在於巨額債務本身的成本，預計2026會計年度，美國債務淨利息支出將超過1兆美元（約新台幣31.98兆元），幾乎是2020年疫情爆發初期，政府支付的3450億美元（約新台幣11.03兆元）利息的3倍。光是本會計年度前3個月，竟利息支出就超過2700億美元（約新台幣8.63兆元），超過同期國防支出。

不過白宮則強調，川普重返白宮的第一年，聯邦赤字有所下降。根據美國財政部數據，2025會計年度政府總支出為7.01兆美元（約新台幣224.17兆元），總收入為5.23兆美元（約新台幣167.25兆元），赤字為1.78兆美元（約新台幣56.92兆元），比前一會計年度少了410億美元（約新台幣1.31兆元）。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，赤字下降歸功於個人稅收收入的增加，以及政府精簡計劃，這項計劃已將聯邦僱員人數減少至1966年以來最低，並大力打擊聯邦福利詐欺問題，隨著這些行動和其他措施持續生效，美國赤字和債務在GDP的佔比將繼續朝正確的方向發展。

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