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房屋供親友「借戶口」恐影響房屋稅率？縣財稅局：無出租事實不影響

2026/03/19 09:43

嘉縣財稅局提醒，自住房屋必須設立戶籍才能享優惠稅率。（記者王善嬿攝）嘉縣財稅局提醒，自住房屋必須設立戶籍才能享優惠稅率。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕各級學校準備新學年度新生登記作業，有民眾為了讓孩子讀心儀學校，將孩子的戶籍寄放學區的親友家，擔心影響親友家房屋稅稅率。嘉義縣財政稅務局表示，若房屋實際做自住使用，本人、配偶或直系親屬有1人辦理戶籍登記，僅供親友寄放戶口不會影響房屋稅，仍可繼續以自住住家用稅率課徵房屋稅。

縣財稅局說，房屋供本人、配偶、直系親屬設立戶籍供居住使用，無出租、無營業者，本人、配偶及未成年子女名下房屋，全國合計3戶可享自住房屋稅率。如因學區就學「借戶口」並無租賃事實，民眾可以填寫「設籍人無租賃關係申明書」或「房屋所有人無租賃關係申明書」提供給稅務局，不影響所有房屋適用自住住家用稅率課徵房屋稅。

財稅局呼籲，房屋稅新制規定，自住房屋必須設立戶籍才能享最優惠稅率1.2%或1%，如未設立戶籍就會被認定為非自住房屋，適用稅率為2.6%至4.8%，與自住房屋稅率相差2倍以上。
財稅局說，民眾可檢視名下自住房屋是否已辦好戶籍登記，如未設立戶籍，務必在3月22日以前（適逢假日，順延至3月23日），辦好戶籍登記並向稅務局申報，才適用自住房屋稅率，詳洽財稅局免費服務電話0800000321。

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