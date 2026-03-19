馬來西亞起步更早卻輸 許美華揭台灣如何追成晶片霸主

反紫光遊行團成員許美華用馬來西亞做對照組，舉出台灣過去近四十年，到底創造了什麼驚人的半導體成就。示意圖。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院2月裁定總統川普對各國課徵的對等關稅違法後，引發國際譁然，近日一度傳出馬來西亞「開第一槍」宣布與美國貿易協定無效，引發親中勢力狂歡，不料卻是一場大烏龍。對此，反紫光遊行團成員許美華用馬來西亞做對照組，舉出台灣過去近四十年，到底創造了什麼驚人的半導體成就，這不是偶然，而是一連串的幸運，加上無數台灣人做對無數事的拼搏和奮戰，台灣人身上帶著先民篳路藍縷的求生意志，激發出無數的創業冒險精神，帶著我們走到今天的矽盾之島。

許美華在臉書PO文表示，台灣在過去近四十年，不可思議的打造出全世界覺得驚奇的半導體產業鏈，到底是怎麼做到的？用馬來西亞做對照組，來看看台灣過去近四十年，到底創造了什麼驚人的半導體成就，馬來西亞是全世界封裝測試OSAT的重鎮，到今天都還是半導體輸出大國，馬國的OSAT發跡歷史非常悠久，甚至比台灣還早了至少十年以上，馬來西亞在半導體產業，主要都是業界通稱為OSAT的外包封測產業（Outsourced Semiconductor Assembly and Test ）。

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許美華補充，OSAT專注半導體晶片生產的後段製程，最上游的IC設計公司是產品擁有者。他們接到客戶訂單，在晶圓代工廠（Foundry）做好晶圓之後，就會送到OSAT進行切割、封裝，並進行功能檢測，當IDM廠（如Intel、三星）自身產能不足的時候，也會把封測訂單外包給 OSAT，作為調節供需的機制，馬來西亞成為世界封裝測試OSAT的重鎮，最早始於1972 年，英特爾（Intel）在馬來西亞檳城設立了第一家封測廠。

許美華指出，到今天，這裡匯集了超過 50 家晶片工廠，包括英飛凌、美光、還有台灣的日月光等全球知名的半導體公司，在這裡建立起完整的封測生態系，一直到現在，馬來西亞靠著半導體封裝測試（OSAT），貢獻全球約 13% 的封測產能，特別是車用晶片封測佔了快四成，成為全球第六大半導體出口國，超過50家的外商半導體公司，把馬來西亞檳城變成「東方矽谷」，成為東南亞的半導體重鎮，封測產業不僅帶動檳城聚落形成，也孕育了大批本地技術人才。

許美華續指，好了，問題來了，為什麼，長久以來，有這麼好的產業發展背景和環境，馬來西亞的半導體OSAT產業鏈，到現在都還是外商主導，沒有像台灣一樣發展出自己的產業鏈？去查了一下，馬來西亞政府在2024 年推出了《國家半導體戰略》（NSS），說要把「檳城升級為亞洲晶片研發與製造樞紐」，從「封測代工」邁向「設計與製造並進」。

許美華說，在1972年就有第一家封測OSAT的馬來西亞，在超過半個世紀之後，才想要從從「封測代工」邁向「設計與製造並進」，問題到底出在哪裡？這時間也拖得太久了吧？給大家幾個重要的時間軸當參考，台灣的日月光是在英特爾在馬來西亞設廠十二年後的1984年才設立的，現在已經是全世界最大的封測廠；而台積電更晚，是1987年才創立的，現在是foundry業界看不到車尾燈的傳奇，就不用多說了。

許美華稱，為什麼，馬來西亞的半導體起步比台灣早得多，但是，經過了快半個世紀，台灣成功建立了自己的產業鏈，而且不只是封測，而是完整的產業鏈，但是，馬來西亞卻沒能做到？為什麼，半世紀之後，成為世界晶片關鍵產業鏈的國家，不是最早起步的馬來西亞，卻是台灣？這其中，有非常多影響關鍵的原因；答案很長很複雜，這裡先不多說，大家可以自行補充。

許美華直言，這不是偶然，而是一連串的幸運，加上無數台灣人做對無數事的拼搏和奮戰，台灣人身上帶著先民篳路藍縷的求生意志，激發出無數的創業冒險精神，帶著我們走到今天的矽盾之島，台灣是被祝福的，她相信，謝謝台灣過去四十年，一代代產業人的打拼和傳承，我們有責任接棒傳下去。

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