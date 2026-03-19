黃金重摔守不住5000美元大關！ 還寫「1低紀錄」

週三（18日）黃金價格持續走低。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（18日）黃金價格持續走低，創下逾一個月低點。

黃金現貨價下跌2.9%，報每盎司4860.21美元，稍早曾觸及2月6日以來最低水準。

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4月交割的黃金期貨下跌2.2%，報每盎司4896.20美元。

《路透》報導，週三Fed一如市場預期維持利率不變，理由是通膨仍稍高，這次也對下次可能的降息時間點隻字未提。Fed 官員的經濟預測顯示，今年可能會再降息一次。

Fed主席鮑爾表示，鑒於伊朗戰爭帶來的不確定姓，Fed最新一輪經濟預測有點像在碰運氣。

獨立貴金屬交易員Tai Wong說：「鮑爾強烈表達了Fed觀望的立場，而且給予溫和的鴿派暗示，這些都不足以振奮近來儼然被當成風險資產在交易的黃金。如果市場期待Fed已經準備好提供『幫助』，那個市場並未如願。」

Tai Wong預測，黃金跌破 5000 美元，可能在技術面上令人擔憂，但是並不影響長期多頭走勢。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀下跌4.2%，報每盎司75.99美元。

現貨鉑金下跌3.9%，報每盎司2041.30美元。

現貨鈀金下跌6.1%，報每盎司1503.97美元。

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