標示中國也沒用！船隻掛「中國船東」走荷姆茲海峽 結果照樣遇襲

伊朗對荷姆茲海峽的實質封鎖，使大多數船舶停留在荷姆茲海峽外海位置，並導致數千名海員滯留在附近水域。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中東衝突進入第三週，伊朗對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的實質封鎖，引發了對全球石油供應可能出現史上最嚴重中斷的擔憂，儘管一些國家的油輪和船隻仍能通過這條關鍵能源航道，但還是有遭受攻擊的風險，如就有一艘船隻透過AIS（自動識別系統）標示其為「中國船東」（Chinese ownership），結果在航程中還是遭到彈片擊中，這宗事件導致更多中國相關船隻暫緩通過該航線。

《CNBC》報導，根據「標普全球市場財智」 （S&P Global Market Intelligence）的數據，自 2 月 28 日戰爭爆發以來，經過荷姆茲海峽的油輪僅有 21 艘，而衝突前每日通過的船舶數量超過 100 艘，可見航運流量已被壓縮至極低水準。大多數船舶似乎停留在荷姆茲海峽外海位置，導致數千名海員滯留在附近水域，有些船隻則考慮轉向其他港口以分散風險。

請繼續往下閱讀...

據海事分析人士稱，儘管伊朗對荷姆茲海峽控制嚴密，但仍有少數其他船隻在不同情況下成功通過，顯示伊朗正在選擇性地允許部分非伊朗油輪進行通過談判達成的安全航程。而數據顯示，自伊朗戰爭爆發以來，包含中國、希臘、印度、巴基斯坦和土耳其的相關船隻，都有安全通過荷姆茲海峽的紀錄。

報導指出，伊朗大致會避免對與中國有關聯的船隻發動攻擊，海事情報公司「Windward」表示，數十艘在波斯灣作業的船舶，透過AIS播報的目的地資訊中，標示其為中國船東或配有中國籍船員。Windward 分析師指出：「這種模式暗示存在一種非正式的通行篩選，標示中國船東或中國船員的船隻，可能試圖顯示中立或避免在當前衝突環境中成為攻擊目標。」

根據 「勞氏海事情報」（Lloyd’s List Intelligence）的資料，3 月 1 日至 3 月 15 日期間，共有 11 艘與中國相關的船隻通過荷姆茲海峽，主要是雜貨船，而由中國主流船東運營的油輪仍避免使用該航線。如中國國有的中遠海運（Cosco Shipping）在本月初暫停所有中東港口的新訂單。

然而，標示中國身份的船隻並不保證安全通行。勞氏海事情報表示，一艘標示「中國船東」的中國相關船隻，在3月12日從波斯灣航向阿聯傑貝阿里港（Jebel Ali）途中遭到彈片擊中，這事件使更多中國船隻暫緩通過該航線。

另外，由希臘船東Dynacom管理的2艘油輪 Shenlong 和Smyrni也成功通過荷姆茲海峽，2艘船都是前往印度孟買港；印度國營的「印度航運公司」（Shipping Corp. of India）旗下2艘運載液化石油氣（LPG）的船隻也獲准通行荷姆茲海峽。

另一方面，一艘巴基斯坦籍油輪從阿聯阿布達比運載原油，週一（16日）成為首艘確認通過該瓶頸的非伊朗貨船，這表明「部分貨運可能獲得協議性的安全通行」。土耳其當局也確認，一艘土耳其船隻在停靠伊朗港口後獲准通行，

然而，由於伊朗持續對船隻進行零星攻擊，荷姆茲海峽對全球能源流動仍實質關閉。根據國際海事組織（IMO）資料，至少有 16 艘船在阿聯富查伊哈港（Fujairah）、伊拉克豪爾祖拜爾港（Khor Al Zubair）及阿曼灣附近水域受到攻擊。

分析師指出，伊朗對於波斯灣內船隻的攻擊似乎「隨機」且無明確模式，目的是製造混亂與中斷，而非針對特定國籍或船型，

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法