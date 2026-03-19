川普盟友警告：美國經濟不足以應對伊朗戰爭

經濟學家警告，美國經濟過於疲軟，無法承受每桶100美元的油價。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）的盟友、保守派智庫傳統基金會經濟學家安東尼（EJ Antoni）表示，美國經濟過於疲軟，無法承受每桶100美元的油價，並警告，伊朗戰爭將引發消費者物價上漲。

安東尼接受《金融時報》訪問時直言，自己不認為美國這個經濟體能夠承受每桶100美元的油價，絕對沒辦法。美國經濟比預期的還要疲軟，通膨也比預想的要嚴重。

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安東尼指出，2025年較低的能源價格有助於對整個經濟的物價構成壓力，然而現在更高的能源價格會產生截然相反的效果，對整個經濟的物價構成上漲的壓力。

川普在去年8月任命安東尼領導美國勞工統計局，取代他解雇的前任局長，原因是前局長發佈了一份悲觀的就業報告，川普聲稱這份報告「被操縱」。不過，一個月後，川普撤回了對安東尼的提名，最終選擇了經濟學家布雷特松本（Brett Matsumoto）。

共和黨員愈來愈擔心高油價會影響他們在期中選舉的勝算，布蘭特原油週三（18日）價格飆升5％，接近每桶110美元，汽油零售價已從一個月前的每加侖2.92美元飆升至3.84美元，柴油價格也超過了5美元，給美國消費者和企業帶來沉重負擔。

美國和以色列對伊朗發動攻擊之前收集的經濟數據並沒有緩解這些擔憂，上週，美國2025年Q4的經濟成長率從最初預估的1.4％修正為0.7％。與此同時，週三公佈的數據顯示，即使在戰爭爆發之前，美國2月批發價格漲幅也超乎預期。上個月，美國經濟減少了9.2萬個工作崗位，這一大幅下滑抹去了1越大部份成長。

安東尼再次強調了美國「就業成長不足」的問題，將部份原因歸咎於去年聯邦政府裁員，並再次抨擊勞工統計局。安東尼表示，需要從數據收集到處理，甚至發佈的所有環節進行全面徹底的審查，因為之前出現了一些洩密的問題。今年1月，川普在官方公佈12月就業數據前幾個小時，就發佈了部份數據。

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