Costco會員專屬「巨型加油站」來了！加油不用再去賣場、早上5點就開門

加油業務對Costco來說是個重要一環。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）販賣的商品五花八門，吸引許多民眾前往採購，而有些會員開車到賣場購物，會順便在有加油站的分店加油，最新消息指出，Costco將在美國加州洛杉磯郊區的米申維耶霍（Mission Viejo）推動「巨型加油站」計畫，將設置多達40個加油位，這也將是Costco首個獨立加油站，預計2026年6月底就會開幕。

Costco在去年6月公布了將在米申維耶霍開設獨立加油站的計劃，並在去年秋季開始動工興建，該座獨立加油站距離2家現有的Costco門市約2英里（約3.21公里）的距離，而其中1家Costco門市有附設加油站。

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該計劃的目標客戶，是希望在 Costco 加油但又不想前往 Costco 實體店的會員。

根據計劃，這座獨立加油站占地1.7萬平方英尺（約1579.35平方公尺），可同時容納 40 輛車加油，僅對Costco會員開放，會員需提供會員資訊才能使用加油機，營業時間為每天早上 5 點到晚上 10 點。屆時將成為Costco旗下最大的加油站，根據其城市規劃文件，該加油站預計每天將有9500輛車進場消費。

在Costco越來越重視加油站業務的同時，位於米申維耶霍的這座獨立加油站，無疑正是Costco的試驗場。根據Costco財報，截至2025年底，Costco在全球共經營747座加油站，汽油業務約占公司總淨銷售額的10%，顯示加油服務已成為Costco帶動會員與門市流量的重要策略之一。

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