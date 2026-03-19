美光毛利率翻倍達74.4%，獲利年增逾7.7倍。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠AI帶動記憶體價量齊揚，美國記憶體大廠美光（Micron）於周三盤後公布第二季財報，營收遠超過市場預期，年增近二倍，達238.6億美元，相較去年同期，毛利率更翻倍大增達74.4%，淨利高達138億美元、較去年同期的15.8億美元，狂飆逾7.7倍，調整後每股盈餘為12.2美元，不過，美光財報亮麗，盤後股價跌幅明顯。

根據 LSEG（倫敦證券交易所集團）的調查分析師平均數據顯示，市場原預估美光調整後每股盈餘（EPS）為9.31美元，營收為200.7億美元。

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美光對第三季財測更樂觀，預估營收將達335億美元、年增超過200%；同時，調整後 EPS 預估將約19.15美元。營收預估顯著高於LSEG分析師原估的243億美元、調整後EPS 為 12.05 美元。

美光去年第二季毛利率為36.8%，今年第一季大幅成長至56%，第二季毛利率進一步達74.4%。這代表AI對高頻寬記憶體需求增加，提高美光營收與獲利空間，美光也正積極擴充產能，美光執行長Sanjay Mehrotra 表示，目前不僅AI專用記憶體不足，傳統伺服器市場都正面臨DRAM 與NAND Flash供應嚴重不足的狀況。

從事業部門來看，美光第二季的雲端記憶體業務營收成長超過160%，達到77.5 億美元；行動與客戶端部門的成長更高，營收從2025年同期的22.4億美元，暴增至77.1億美元；美光指出，隨著AI持續演進，預期運算架構將變記憶體更加密集，美光將成為AI最大受惠者。

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