一些Costco會員續約竟會被加錢？原因是這個

加入 Costco 會員時，可選擇 65 美元的金星會員，或 130 美元的黑鑽卡會員。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以會員制聞名，消費者必須加入會員才可以進入賣場消費，但很多人不知道的是，即使Costco在美國可選擇 65 美元（約2093元新台幣）的金星會員 （Gold Star），或 130 美元（約4187元新台幣）的黑鑽卡會員，但隨著所在地區不同，實際付款可能會被多收一點，近期就有美國消費者抱怨，黑鑽卡會員續費被收到 138.61 美元，比平常多了 8.61 美元（約277元新台幣），背後原因在於各州不同規定的銷售稅。

《The Street》報導，有美國消費者指出，她每年會支付 130 美元來維持 Costco 黑鑽卡會員資格，但幾週前查看信用卡帳單時，她發現被收了 138.61 美元（約4464元新台幣）。她的第一反應是前往客服詢問為何收費高於平常，但後來回到 Costco 的會員頁面，仔細閱讀了細則，發現上面寫著會員費「可能需繳納銷售稅」。

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進一步查詢後，消費者發現 Reddit 上有人討論「Costco 會對會員費收取銷售稅嗎？」結果答案是會，且美國各州規定不同。例如紐澤西州會員在註冊與續費時都需繳納；而紐約州會員需繳稅，亞利桑那州的 Costco 會員費也需繳稅，但康乃狄克州則不需要。

因此報導提醒消費者，在加入或續費 Costco 會員時，應留意「可能需加收銷售稅」的規定。雖然額外幾美元可能令人不悅，但這是遵守稅法的必要措施，並非 Costco 的錯，而且Costco本身無權決定是否收稅，也並不會將這筆額外金額視為自己的收入，而是必須將稅款上繳至要求徵稅的州政府。

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