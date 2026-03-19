UNIQLO「這款」3990日圓爆夯新品！連設計師也讚爆 網喊：我立刻就買了

UNIQLO「這款」新品連設計師也讚爆。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕一段專業造型師對優衣庫（UNIQLO）「棕色C褲」進行全面評測的影片在YouTube上爆紅，日媒報導，截至發稿時，該影片的觀看次數已達5.3萬次，並獲得大量好評，評論中不乏「我想要這條褲子！」、「我立刻就買了！」、「物超所值」之類的留言。

這段影片由個人造型師「Morisun Time-Saving Men's Clothing」（@morisun）發布。他以「用時尚提升生活品質，留下深刻印象」為主題，為忙碌的職場男士提供時尚資訊。

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在這段影片中，他對售價3990日圓（約新台幣798元）優衣庫C系列的棕色「Tuck Wide Tapered Pants」（34碼棕色）進行了客觀全面的評論。

他詳細講解瞭如何選擇合適的尺寸、版型以及搭配技巧，並強調棕色褲子「即使通常被認為難以搭配，但對於老一輩來說，它也是更不容易出錯的選擇」。

棕色褲子雖然對成年人來說是一種優雅的顏色，但有時也會顯得老氣或凸顯腹部。據Morisun稱，原因有3：「顏色太深」、「版型不協調」和「尺寸不合適」。

而優衣庫C系列褲子之所以不容易出錯，是因為它的設計即使採用棕色也能穿出時尚感，首先是顏色。這款褲子並非像巧克力一樣偏紅棕色，而是帶有一絲灰色調的摩卡色，正是這種精緻柔和的色調，讓它不像常見的棕色那樣顯得沉悶，即使搭配黑色或白色也不會顯得突兀，從而避免整體造型過於厚重。

另一個關鍵點是版型，這款褲子採用寬鬆的錐形設計，帶有一個褶襉，腰部寬鬆，褲腳自然收窄。雖然是寬鬆的褲子，但並不顯得臃腫，反而能很好地修飾身材。此外，褶襉設計也增加了腰部的空間，讓穿著更加舒適自在。

據說，即使是開始擔心腹部贅肉的成年人也能輕鬆駕馭這種輪廓。布料由聚酯纖維和人造絲混紡而成，結實耐用卻不厚重，適中的光澤和厚實的質感使其易於融入秋冬裝束，而豐富的色彩也使其適合春季穿著。

關於尺碼，建議買小一號，主要有3個原因，首先，棕色搭配寬鬆的版型容易顯得臃腫，其次，如果褶襉展開過多，可能會凸顯腹部，最後，版型較小的褲子更適合成年男性，顯得更優雅。因此，對於成年男性來說，小一號的版型正合適。

他還解釋說，如果褲長過長，褲腳堆積，會讓整條褲子顯得臃腫。所以，他建議購買時，不僅要檢查腰圍，還要檢查褲襠長度和內縫長度。

影片後半部介紹了一些穿搭技巧，並附有實際的服裝搭配範例。選擇上衣時，首先要記得避免選擇過於寬鬆的款式和暗淡的顏色。據說，搭配黑白等單色系服裝更容易達到平衡效果。另一個穿搭技巧是選擇輕便的鞋子。選擇低筒運動鞋或樂福鞋，而不是笨重的運動鞋，可以突出褲子的垂直線條，打造更時尚的造型。如果外套比較厚重，也建議用白色來增加輕盈感。

由於這段影片包含大量實用訊息，觀眾紛紛留言：「我要去店裡看看實體！」、「你的穿搭在每個影片裡都那麼有型！」、「買小一號絕對是明智之舉！」、「我已經迫不及待想穿棕色褲子了！」。還有一些已經購買過這條褲子的顧客留言：「我已經買了，非常喜歡！」、「我真的很喜歡這個顏色，經常穿！」、「我對它的品質非常滿意，物超所值。」

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