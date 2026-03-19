不只央行買黃金 ! 美國各州政府也開始囤金 美媒「1句話」點重要性

美國各州政府開始買入黃金，以防範經濟災難。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國越來越多州政府，正悄悄把資產轉向黃金，以防範潛在的經濟災難。《華爾街日報》指出，從聯邦債務失控、通膨壓力，到美元走弱甚至主權債務危機，這些過去被視為極端情境的風險，如今已被部分州政府當成「需要提前準備」的現實場景。

據報導，美國已有越來越多州開始考慮將黃金納入資產配置。除了懷俄明州購買價值約1160萬美元（約新台幣3.7億元）的黃金，猶他州於2024年通過新法，允許最多將1.4億美元（約新台幣44.6億元）、約占緊急基金10%，投入貴金屬。西維吉尼亞州提出法案，允許最多10%的公共資金投資於黃金與白銀；田納西州則推動設立5000萬美元（約新台幣近16億元）的貴金屬基金。

請繼續往下閱讀...

在美國懷俄明州卡斯珀市郊，一棟不起眼的低矮建築內，藏著這批總計2312盎司、約72塊接近智慧型手機大小的金條。這些黃金是該州在去年12月購入，依據一項新通過的法律，要求州投資組合納入貴金屬，以對沖經濟動盪。

推動該法案的共和黨州參議員Bob Ide直言，我無法說出時間點，但主權債務危機終將到來。他認為，美國缺乏控制支出的政治意願，一旦市場對違約產生恐慌，利率飆升、經濟急轉直下的風險將迅速浮現。

據報導，目前這批黃金存放在一個由私人公司Wyoming Reserve營運的金庫中。該金庫位於一棟曾是報社辦公室的建築內，結構如同「洋蔥層層防護」，固定於岩盤之上並設有嚴密安全系統。

目前懷俄明州購買的黃金，只占其120億美元（約新台幣3829億元）永久礦產信託基金的一小部分，正如一位議員所說：「雖然比例很小，但我們認為，至少要先有一些」。

但懷俄明州並非特例，美國已有越來越多州開始考慮將黃金納入資產配置；其中，猶他州早在2011年就承認黃金與白銀為法定貨幣，2024年更通過新法，允許最多將1.4億美元（約占緊急基金10%）投入貴金屬。

美國其他州也開始跟進。其中，西維吉尼亞州提出法案，允許最多10%的公共資金投資於黃金與白銀；田納西州則推動設立5000萬美元的貴金屬基金；喬治亞州也在討論相關政策。甚至在猶他州，有議員提議讓礦業公司可以用黃金繳稅，目的是讓黃金更貼近一般民眾，作為對抗聯邦財政失衡的保護機制。

不過，這股「囤金潮」也引發爭議。懷俄明州州長Mark Gordon就曾表達疑慮，認為黃金價格波動大，且立法機構過度干預投資組合管理，可能反而影響財政穩定。

事實上，金價確實劇烈波動。近期最活躍的黃金期貨一度衝上每盎司5354.8美元高點，但幾天內就回落約700美元，目前約在5000美元附近震盪。但支持者的邏輯很簡單，正如Ide所說，「黃金是測謊儀，是唯一不會被稀釋的真正貨幣。」

經濟學家也指出，這些政策與各州產業結構有關，像懷俄明這類資源型經濟體，本身就與礦產與大宗商品密切相關，自然更容易接受將黃金納入資產配置。不過，也有專家認為，這些政策過度反映對極端情境的恐懼，例如「去美元化」的可能性其實並不高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法