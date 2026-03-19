鮑爾：在司法部調查結束前 不會離開聯準會

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週三（18日）承諾，在司法部的刑事調查結束之前，他不會離開聯準會。鮑爾也提到，若是在他的任期結束後，參議院仍未通過新任主席的提名，他將會繼續擔任主席一職，這一前景恐阻礙美國總統川普（Donald Trump）希望盡速提名一位支持他調降利率要求的央行總裁的願望。

綜合外媒報導，川普先前提名聯準會前理事華許（Kevin Warsh）擔任下一屆主席，這項提名仍需獲得參議院的確認。然而，由於一名資深共和黨員表明，只要對鮑爾的調查仍在繼續，就將持續擋住這項提名，使得相關議題進程實際上已陷入僵局。

請繼續往下閱讀...

鮑爾表示，如果Fed主席候選人華許在他5月任期屆滿時仍未獲確認，自己將擔任「臨時主席」，這是法律所規定，先前已有數次類似情況。另外，鮑爾也指出，在司法部對他的調查「徹底結束、一切都公開透明」之前，他不會離開聯準會理事的職位。

聯準會主席和理事是分開的植物，鮑爾的聯準會理事任期到2028年才結束，聯準會主席卸任後通常會一併辭去理事職務，但這並非強制規定。鮑爾表示，他尚未決定自己是否會在理事任期結束前就離任，將根據自己認為對機構和人民最有利的原則做決定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法